اقتصادية دبي تنفذ 673 زيارة ميدانية.. وتخالف 16 منشأة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت اقتصادية دبي أن فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، واصلت سلسلة زياراتها وجولاتها الرقابية الميدانية في مختلف أنحاء الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة «كوفيد-19» المستجد، حيث نفذت 673 زيارة جديدة، تم خلالها مخالفة 16 منشأة، شملت ستة محال بيع بالتجزئة، ومنشأتين لتجارة الملابس الجاهزة، ومنشأتين لتجارة المنسوجات والأقمشة، ومنشأة لكل من: خدمات متابعة المعاملات، الخياطة والتطريز، مطحنة، تجارة الهواتف المتحركة، تجارة مواد البناء، وتجارة عامة.

وأوضحت اقتصادية دبي في بيان، أمس، أن عدم ارتداء الموظفين والعاملين للكمامات، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي، كانا أبرز سببين للمخالفات.

وأضافت أن المنشآت المخالفة توزعت على عدد من المواقع، شملت عدداً من مراكز التسوق، والمدينة العالمية، والمرر، وعيال ناصر.

كما وجهت فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تنبيهاً لمنشأتين أخريين، بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي بالشكل المطلوب، فيما بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 649 محلاً.

وشددت اقتصادية دبي على ضرورة إسهام فئات وشرائح المجتمع في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية، والتي أسهمت في تحقيق إمارة دبي للعودة التدريجية، وصولاً إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن، مؤكدة أنها ستواصل جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

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