بنوك أبوظبي تستثمر 17.2 مليار درهم في سندات الدَين خلال 7 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت قيمة الاستثمارات التي ضختها بنوك أبوظبي في سندات الدين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 نحو 17.2 مليار درهم، وذلك بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

ويؤشر ارتفاع وتيرة استثمارات بنوك أبوظبي في سندات الدين، إلى سعيها المستمر لتحقيق عائدات ثابتة ومضمونة تسهم في تعظيم إيراداتها، خصوصاً في ظل حالة تذبذب نسب عائدات الاستثمار في الأدوات الأخرى على مستوى العالم.

الرصيد التراكمي

ومع زيادة وتيرة استثمارات بنوك أبوظبي في السندات، فقد ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي لاستثماراتها في هذه الأداة إلى 199.7 مليار درهم في نهاية يوليو من العام الجاري، بزيادة نسبتها 9.4% مقارنة مع ديسمبر من عام 2019.

ويتضح من خلال الأرقام أن استثمارات بنوك العاصمة في السندات شكلت 87.5% تقريباً من إجمالي رصيدها في جميع الأدوات الاستثمارية الأخرى، والتي تشمل استثمارات في الأوراق المالية، وسندات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، وبند «استثمارات أخرى».

إحصاءات الأشهر

كما يظهر رصد مؤشر استثمارات بنوك العاصمة في السندات تواصل نهجها الصاعد في معظم الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، إذ ارتفع الرصيد من 187.7 مليار درهم في يناير الماضي إلى 191.3 مليار درهم في فبراير الذي يليه.

وخلال مارس 2020 انخفض الرصيد إلى 178.1 مليار درهم قبل أن يعاود صعوده إلى 185.5 مليار درهم في أبريل، ثم إلى 194.4 مليار درهم في مايو.

وشهد الرصيد في يونيو بعض التباطؤ مغلقاً عند مستوى 193.4 مليار درهم، ثم قفز إلى 199.7 مليار درهم في يوليو 2020.

تنويع الاستثمار

وقال الخبير المالي، فهد القاسم، إن زيادة إقبال البنوك سواء في أبوظبي أو الإمارات عموماً على الاستثمار في السندات، تعكس حرصها على تنويع استثماراتها، وعلى نحو يسهم في زيادة عائداتها، مؤكداً أن الاستثمار في السندات عادة ما يستحوذ على النسبة الكبرى من استثمار القطاع البنكي مقارنة مع بقية الأدوات الاستثمارية الأخرى.

وأضاف أن استثمارات البنوك في السندات مرشحة للزيادة خلال المرحلة المقبلة في ظل سعيها المستمر لتحقيق ربحية مضمونة، خصوصاً مع حالة التباطؤ التي تشهدها أسواق الأدوات الاستثمارية الأخرى.

زيادة إقبال البنوك سواء في أبوظبي أو الإمارات عموماً على الاستثمار في السندات، تعكس حرصها على تنويع استثماراتها.

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