بالصور.. 5 أسباب تجعل من جزيرة ياس وجهة مفضلة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بصفتها الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، فإن جزيرة ياس تمثل المكان الأنسب لقضاء يوم السياحة العالمي، اليوم، وكل يوم، إذ إنها تزخر بالتجارب الاستثنائية بدءً من أسرع أفعوانية في العالم ووصولاً إلى شاطئها الخلاب، لتتيح تجارب متنوعة تناسب جميع الأذواق بأمان ومسؤولية مع التزامها بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في مختلف وجهاتها.



لكن هناك خمسة أسباب رئيسة تجعل من جزيرة ياس الوجهة الأمثل للاستمتاع بيوم السياحة العالمي وعلى مدار العام، وهي:



1- استمتع بأقوى تجارب البحث عن الإثارة على مستوى العالم، حيث لا تنحصر التجارب المحطمة للأرقام القياسية في جزيرة ياس بأسرع أفعوانية في العالم في عالم فيراري أبوظبي، إذ تحتضن الجزيرة أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم، وأطول جدار تسلق داخلي بالعالم في "كلايم أبوظبي".

2- احظي بفرصة لقاء المشاهير المفضلين لديك، إذ يعد عالم "وارنر براذرز أبوظبي" موطنًا للعديد من شخصيات الأبطال الخارقين والشخصيات الكرتونية المحببة لدى الأطفال والكبار على حد سواء، بدءاً من "سوبرمان" ووصولاً إلى "سكوبي دو"، إلا أن هذه ليست الشخصيات الوحيدة التي ستتيح لكم جزيرة "ياس" فرصة لقائها، فبصفتها الوجهة الحاضنة لسباق جائزة "الاتحاد للطيران" الكبرى لـ"الفورمولا 1" والعديد من الأحداث العالمية الأخرى، غالبا ما يزور المشاهير المحليون والعالميون على حد سواء جزيرة ياس للعمل والمتعة، مما يجعلها مكانًا رائعًا لمقابلة المغنيين المفضلين لديك والمؤثرين و الرياضيين.

3- مارس السباحة، أو تسوق، أو استرخ بكل بساطة: تمتد ياس "ووتروورلد"، مدينة الألعاب المائية العملاقة في دولة الإمارات، على مساحة 37 فدّان وتوفر لزوارها أروع المغامرات المائية من خلال أكثر من 40 لعبة مشوّقة ومنزلقًا مائيًا، إضافة إلى عدد من التجارب المذهلة.



وكذلك، يعد شاطئ ياس برماله البيضاء ومياهه الصافية مكاناً مثالياً للاسترخاء للزوار الراغبين بتجربة أكثر هدوءا.

4- تناول العشاء واسترخ

تحتضن جزيرة ياس 160 مطعما رائعا وسبعة فنادق ممتازة، وهي فندق "دبليو أبوظبي – جزيرة ياس"، "بارك إن باي راديسون"، "سنترو جزيرة ياس"، "كراون بلازا أبوظبي"، فندق "راديسون بلو أبوظبي"، "ستيبريدج سويتس جزيرة ياس"، و"روتانا جزيرة ياس".

5- خض تجربة آمنة في جميع الأوقات: تعي جزيرة ياس مدى أهمية شعور الزوار بالراحة أثناء إقامتهم فيها، حيث بذلت جهودا حثيثة لضمان استمتاعهم بتجربة آمنة على أرضها.



وأطلقت جزيرة ياس في وقت سابق من هذا العام، برنامج "ياس للصحة والسلامة" وفريقه المجهز للرد على استفسارات الزوار المحتملة حول زيارة الجزيرة. كما حصلت على "ختم السفر الآمن" من المجلس العالمي للسفر والسياحة، بناء على إجراءات وبروتوكلات السلامة والصحة العامة المتبعة، لتكون بذلك أول وجهة سفر آمنة في أبوظبي تحصل على هذا الاعتراف الدولي.



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