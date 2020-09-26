«دافزا» توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية لتحديد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تشجيع ودعم الشركات في تأسيس أعمالها، والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات وإمارة دبي، وذلك خلال حفل افتراضي أقيم عن بعد، بحضور مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، الدكتور محمد الزرعوني، ورئيس الاتحاد الإسرائيلي لغرف التجارة الإسرائيلية، يوريل لين.

وستعمل «دافزا» من خلال المذكرة على الترويج لإمارة دبي بوصفها مركزاً تجارياً عالمياً وبيئة أعمال حيوية للشركات الإسرائيلية، وذلك بهدف تعريفهم بطبيعة الأعمال والفرص الاستثمارية التي يمكنهم الاستفادة منها عبر عدد من الفعاليات التي سيجرى تنظيمها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية، مثل الندوات عن بُعد والجولات الافتراضية للتعرف إلى آلية تسجيل الشركات في المنطقة الحرة بمطار دبي وغيرها من الجوانب التي تحتاجها الشركات والمؤسسات خلال فترة التأسيس.

بدوره، سيعمل اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية على تشجيع الشركات للمشاركة في هذه الفعاليات وتزويدهم بجميع المعلومات المطلوبة التي تهدف إلى الترويج لـ«دافزا»، بوصفها موقعاً مثالياً لنمو الأعمال على المستوى العالمي ولإمارة دبي باعتبارها منصة لتمكين الشركات الإسرائيلية من التوسع والوصول إلى أسواق مهمة للمستهلكين عل المستوى الإقليمي.

وستوفر «دافزا» لشركات اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية عروضاً تحفيزية لتأسيس الأعمال وخدمات متكاملة في هذا الإطار، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى منظومة الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا التي تحتضنها، وإلى المنطقة الحرة المتخصصة في التجارة الإلكترونية «دبي كوميرسيتي» التي ستفتح أمام الشركات فرص الوصول إلى منظومة التجارة الإلكترونية المتميزة في الإمارة بحوافز تنافسية يتفق عليها الجانبان.

بالإضافة إلى ذلك، سيتعاون الطرفان في مجال تبادل المعلومات والخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يُسهم في تعريف شركات البلدين ببيئة الأعمال الحيوية لتأسيس أعمالها وتنميتها، إضافة للترويج للخدمات والمرافق التي توفرها «دافزا» واتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية، فضلاً عن التعاون على صعيد الترويج المشترك خلال البعثات التجارية.

وأكد الدكتور محمد الزرعوني، أن «هذه الاتفاقية تعزز من التزام (دافزا) كرافد أساسي لنمو اقتصاد دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص، نظراً إلى مكانتها وجهة عالمية لنمو الأعمال وازدهارها، ومحركاً حيوياً لاقتصاد إمارة دبي، وبما ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية لإمارة دبي الرامية لتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة».

وأشار يوريل لين، إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع «دافزا» هو حدث تاريخي سيدخل التاريخ كمثال على ما يمكن تحقيقه في عالمنا، لافتاً إلى أن العلاقات الإماراتية والإسرائيلية عازمة على خلق المزيد من الرخاء والازدهار لشعوبها، وهذه المذكرة ستمهد لإرساء أطر تعاون داعمة لمجتمعي الأعمال بين «دافزا» وإسرائيل، حيث إن الشركات ستستفيد من المرافق والخدمات المطورة في المنطقة الحرة بمطار دبي.

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