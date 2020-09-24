ترخيص فوري لـ 1459 منشأة أعمال في دبي خلال 8 أشهر

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، 1459 رخصة بشكل فوري خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث تستغرق عملية إصدار الرخصة الفورية خمس دقائق فقط مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط.

وتوزعت الرخص الفورية التي تم إصدارها بحسب النشاط على الأنشطة التجارية بنسبة 65.3%، والأنشطة المهنية بنسبة 34.7%.

وتوفر خدمة الرخصة الفورية حلاً نموذجياً ملائماً لرجال الأعمال الذين بات بإمكانهم الحصول على رخصة تجارية بأقصر وقت، تمكنهم من تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دبي بسهولة.

وأوضح تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري أن الذين يملكون رخصة فورية، والتي تغطي ما يزيد على 1400 نشاط اقتصادي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، يصل عددهم إلى 4275 مرخصاً له، تشكل نسبة رجال الأعمال منهم نحو 89.6%.

وتسهم الرخصة الفورية في تخفيض التفاعل البشري عبر أتمتة الإجراءات الخاصة بالترخيص، إضافة إلى سهولة الحصول على الرخصة التجارية.

كما تضمن السماح لرجال الأعمال ببدء مزاولة النشاط التجاري فور صدور الرخصة، ومن ثم استكمال بقية متطلبات الرخصة التجارية، مثل الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى المعنية.

وتتضمن الأشكال القانونية للرخصة الفورية أربعة أنواع: شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة الشخص الواحد، المؤسسة الفردية، شركة أعمال مدنية.

وبإمكان أصحاب المشروعات من خلال الرخصة الفورية الحصول على ترخيص تجاري عام عبر الإنترنت.

وتوفر الرخصة الفورية خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، والحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة، فضلاً عن عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي من خلال الإجراء نفسه بشكل فوري.

وتمكّن الرخصة من الحصول على بطاقة منشأة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بشكل فوري، إضافة إلى بطاقة منشأة وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث يصل إلى المتعامل رسالة نصية بعد إصدار الرخصة بالموافقة على ثلاثة تصاريح موظفين.

وتمت إضافة خاصية تسجيل «موظفين مواطنين» في وزارة الموارد البشرية والتوطين عند إصدار الرخصة الفورية.

وتضم خطوات تسجيل العمالة «المواطنين» من خلال الرخصة الفورية: الضغط على «أريد تسجيل العمال المحليين بالرخصة» عند استكمال معاملة الرخصة الفورية في الخدمات الإلكترونية، ثم كتابة رقم هوية الشخص والضغط على «الحصول على تفاصيل»، ومن ثم التأكد من بيانات الشخص ورقم الهاتف المتحرك والضغط على «إرسال طلب الموافقة». وبعد الموافقة بالرسالة النصية من قبل الشخص يتم الضغط على «حدث الموافقات». ويمكن إعادة إرسال الرسالة النصية أو حذف الموافقة من الشاشة نفسها، ثم الضغط على «إضافة شخص» لإضافة بيانات الموظف، وأخيراً إدخال جميع البيانات بشكل صحيح والضغط على «حفظ» لطباعة إذن الدفع.

التنويع الاقتصادي

يأتي إصدار الرخصة الفورية في إطار استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة، حيث تركز على تسهيل مزاولة الأعمال، الأمر الذي يسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل تكون فيه دبي الأولى عالمياً في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية.

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