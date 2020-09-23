«المركزي»: 3.2 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي نهاية يوليو

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

واصل القطاع المصرفي، بدولة الإمارات، تفوقه خليجياً وعربياً، بأصول بلغت 3.2 تريليونات درهم في نهاية يوليو 2020، مضيفاً 117.6 مليار درهم، خلال أول سبعة أشهر من العام الجاري، و10.3 مليارات درهم خلال يوليو منفرداً.

وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، استمرار المؤشرات الإيجابية، بارتفاع الودائع المصرفية بحدود 21.1 مليار درهم، خلال فترة شهر.

أصول القطاع

ووفقاً لتلك البيانات، التي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن أصول القطاع المصرفي بدولة الإمارات بلغت، في نهاية يوليو الماضي، ثلاثة تريليونات و200 مليار و500 مليون درهم، مقارنة مع ثلاثة تريليونات و82 ملياراً و900 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2019، بزيادة قدرها 117.6 مليار درهم. وبينت الإحصاءات أنه، خلال يوليو 2020 منفرداً، ارتفعت الأصول بقيمة 10.3 مليارات درهم.

الودائع المصرفية

وكشفت البيانات أن الودائع المصرفية ارتفعت، خلال شهر يوليو، بقيمة 21.1 مليار درهم، لتصل في نهاية الشهر إلى تريليون و887.3 مليار درهم، مقارنة مع تريليون و866.2 مليار درهم، في نهاية يونيو السابق بنمو شهري نسبته 1.1%.

بدوره، ارتفع الائتمان المصرفي، بنهاية يوليو، ليصل إلى تريليون و800.9 مليار درهم، مقارنة مع تريليون و791 مليار درهم في نهاية يونيو السابق، بارتفاع قدره 9.9 مليارات درهم. كما ارتفعت تمويلات الأفراد، خلال يوليو 2020، لتصل إلى 325.3 مليار درهم، مقارنة مع 324.7 ملياراً نهاية يونيو السابق، بزيادة قدرها 600 مليون درهم.

325.3

مليار درهم، تمويلات الأفراد خلال يوليو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news