النمسا تنتهي من الهيكل الأساسي لجناحها في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أتمّت النمسا، أخيراً، أعمال بناء الهيكل الأساسي لجناحها في «إكسبو 2020 دبي».

وأفاد بيان صدر أمس، بأن أعمال البناء خلال الفترة السابقة، كانت مستمرة، مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات الصحة والسلامة المتبعة في مواقع البناء، والتدابير الخاصة بالحد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت المفوضة العامة لجناح النمسا، بياتريكس كارل، إن تأجيل معرض إكسبو الدولي إلى أكتوبر 2021 جعل من الضروري إدخال تعديلات على جدول بناء جناح النمسا، مؤكدة إتمام المرحلة الأولى بنجاح، مع انتهاء أعمال بناء الهيكل الخارجي.

وأكدت كارل أن أعمال بناء المرحلة الثانية ستستمر حتى بداية 2021، لافتة إلى أنه سيتم تركيب المعروضات، والتجهيزات، والمفروشات، بوقت كافٍ قبل الافتتاح.

منتجات نمساوية

من جهته، قال رئيس الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية، هارالد ماهرر: «ننظر إلى مشاركتنا في إكسبو الدولي في دبي، إلى جانب ما يزيد على 190 دولة، ورجال وسيدات الأعمال من شتى أنحاء العالم، على أنها خطوة مهمة لإعادة وتيرة صادراتنا لما كانت عليه بأسرع وقت ممكن».

وأضاف: «سنقدم في جناح النمسا منتجات وخدمات استشرافية صُنعت في النمسا إلى جمهور عالمي، كما سنعمل على تعزيز السمعة الإيجابية لشركاتنا في المنطقة».

توحيد العالم

وتنظر النمسا إلى «إكسبو 2020 دبي» على أنه فرصة لإعادة توحيد العالم مجدداً، بعد أن فرضت الجائحة الحالية قيوداً عزلت الدول عن بعضها بعضاً.

وأكدت الوزيرة الفيدرالية للشؤون الرقمية والاقتصادية في النمسا، مارغريت شرامبوك، أهمية اتخاذ إجراءات تتجاوز الحدود الوطنية، وعلى مختلف الأصعدة ذات الصلة، لنسهم في بناء انتعاش قوي معاً. وقالت إن «إكسبو 2020 دبي»، في العام المقبل، سيوفر منصة فريدة للتطرق للعديد من القضايا المفتوحة، والحلول المحتملة، والخبرات المتولدة عن هذه الأزمة العالمية، فضلاً عن الوصول إلى استنتاجات مهمة.

وشددت الوزيرة على أن بلادها ستقدم نفسها شريكاً اقتصادياً يمكن الوثوق به، ومركزاً للابتكار في الأوقات الصعبة.

38 مخروطاً

يذكر أنه أقيم حفل وضع حجر أساس الجناح النمساوي في أكتوبر 2019 على قطعة أرض بمساحة 2400 متر مربع، وارتفع أول مخروط من الهيكل الخارجي في ربيع 2020، وهو واحد من 38 مخروطاً تشكل معاً جناح النمسا المميز.

ويبلغ قطر المخاريط عند القاعدة سبعة أمتار، بينما تتفاوت ارتفاعاتها بين ستة أمتار و15 متراً، وهي تتشابك معاً لتوفر مساحات متسلسلة بأحجام متفاوتة.

وقد تم استخدام 246 من أجزاء مسبقة الصنع في أعمال البناء، وتم ربطها معاً لتشكيل المخاريط، الأمر الذي سيسهّل عملية تفكيك وإعادة بناء الجناح في موقع آخر عقب الانتهاء من استخدامه.

مبادئ من البناء العربي التقليدي

تم تطوير فكرة الجناح الفريد من قبل شركة «كويركرافت» النمساوية للهندسة المعمارية، وهو يدمج أساليب البناء المبتكرة مع مبادئ من البناء العربي التقليدي.

وبفضل هذه الهندسة المميزة، ومبدأ التحكم بالمناخ الذكي، فإن الجناح سيحتاج الى طاقة أقل بمقدار 70% مقارنة مع الأبنية الأخرى التقليدية المكيفة.

وفي المجمل، اشتركت 100 شركة نمساوية في حضور النمسا بمعرض «إكسبو 2020 دبي».

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