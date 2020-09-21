إطلاق برج سكني جديد في دبي

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

كشفت ريبورتاج العقارية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن إطلاق برج "ركان"، الذي يعد بمثابة المرحلة الثانية من مشروع "ركان لوفتس" الذي تباشر الشركة تطويره في منطقة "دبي لاند" بالتعاون مع شركة "كونتيننتال للاستثمار".

ويوفر برج "ركان" نحو 488 وحدة سكنية تتوزع بين الاستديوهات والشقق ذات الغرفة الواحدة والغرفتين والثلاث غرف، ومن المقرر إنجاز وتسليم المشروع بحلول الربع الأخير من عام 2022.

وتبدأ أسعار الاستديوهات في برج "ركان" من 280 ألف درهم، و390 ألفاً للشقق ذات الغرفة الواحدة، و600 ألف درهم للشق ذات الغرفتين.

وأوضح إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة ريبورتاج العقارية، أن إطلاق برج "ركان" جاء بعد نجاح الشركة في تحقيق مبيعات جيدة من المرحلة الأولى من "ركان لوفتس" التي تم إطلاقها نهاية العام الماضي، وضمت نحو 349 فيلا سكنية، بأسعار بدأت من 575 ألف درهم للتاون هاوس المؤلفة من غرفة وصالة على طابقين، و895 ألفاً للتاون هاوس المؤلفة من غرفتين وصالة.

وأشار سليمان إلى أن الشركة باشرت أخيراً الأعمال الإنشائية ببرج "ركان"، حيث تم إنجاز نحو 15% من المشروع.

ولفت سليمان إلى الموقع المتميز للمشروع في منطقة «وادي الصفا 7» بدبي لاند، والقريبة من المرابع العربية، وعلى مقربة من أبرز مراكز التسوق، وملاعب الغولف، والمجمعات الترفيهية.

وذكر سليمان أن برج ركان يقع في مجتمع يتمتع بخدمات ممتازة، ومجهز بالكامل لتلبية كل احتياجات السكان، حيث تتوافر حدائق كبيرة ومراكز التسوق ومسارات لركوب الدراجات ومسبح، موضحاً أنه بسبب موقعه في دبي لاند، يوفر برج ركان اتصالاً متميزاً للسكان بالعديد من المناطق الرئيسة الأخرى مثل داون تاون دبي، وميناء خور دبي، ومرسى دبي.

وتقدر مساحة الأرض ببرج ركان بـ178.4 ألف قدم مربعة، ومساحة البناء 651 ألف قدم مربعة، ويعد جزءاً من مشروع "ركان لوفتس".

ويعد "ركان لوفتس" أحد المشاريع الكبرى بمنطقة دبي لاند، حيث يتوقع أن يوفر بعد إنجاز كل المراحل أكثر من 1200 فيلا سكنية، ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى ثلاثة ملايين قدم مربعة، تتكون من أكثر من 70% من المساحات العامة المفتوحة والخضراء التي تخلق بيئة منزلية مريحة للعائلة، وتم تصميم المشروع بعناية كاملة ليوفر مساحات خضراء واسعة ومسارات لركوب الدراجات ومسارات للمشي، ومرافق ترفيهية وخدمية متنوعة، كما يصم منطقة تجارية تتكون من مساحات للبيع بالتجزئة، وأماكن للتنزه.

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