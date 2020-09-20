«طيران الإمارات» تشغّل رحلة يومية ثانية إلى البحرين

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، عن تشغيل رحلة يومية ثانية إلى البحرين، ما سيوفر أمام العملاء السفر بين البحرين ودبي ومختلف محطات شبكة خطوط الناقلة، التي تغطي حالياً 85 وجهة.

وأفادت الناقلة في بيان، بأن الرحلة اليومية الثانية ستعمل بطائرات «بوينغ 777-300ER»، موضحة أنه اعتباراً من اليوم (20 سبتمبر) ستغادر الرحلة «ئي كيه 837» مطار دبي الدولي الساعة 9:45 صباحاً لتصل البحرين الساعة 10 صباحاً، فيما تقلع رحلة العودة «ئي كيه 838» من مطار البحرين الدولي الساعة 11:30 صباحاً وتصل دبي الساعة 1:55 بعد الظهر. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي والبحرين).

وأشارت إلى أن الحجز متاح على الرحلات عبر الموقع الشبكي: (emirates.com) أو تطبيق «طيران الإمارات» ومراكز الاتصال، أو عن طريق وكلاء السفر.

ويمكن للمتعاملين من مختلف محطات «طيران الإمارات» التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوّار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

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