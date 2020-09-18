خالد بن محمد: نخطو نحو المستقبل لترسيخ مكانة أبوظبي مركز جذب اقتصادياً

المصدر: أبوظبي ■وام

تفقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مشروع «ياس باي» الذي تطوره «ميرال» على جزيرة ياس، واجهةً بحريةً جديدةً لأبوظبي، ويعزز مكانة جزيرة ياس وجهةً سياحيةً عالمية رائدة للترفيه والأعمال والاستجمام.

وقال سموه: «نحن ماضون في مسيرتنا التنموية مهما كانت المتغيرات، وتشكّل مثل هذه المشروعات جزءاً من مساعينا الهادفة إلى إرساء معايير عالمية جديدة في قطاع السياحة والترفيه، ونخطو، بمثل هذه المشروعات، بثقة نحو المستقبل لترسيخ مكانة أبوظبي مركز جذب اقتصادياً واستثمارياً وسياحياً عالمياً».

كما اطلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، على المخطط الرئيس لـ«ياس باي»، وآخر مستجدات وإنجازات هذا المشروع الذي يقام في القسم الجنوبي من جزيرة ياس، ويتألف من ثلاث مناطق أساسية، هي: «الواجهة البحرية»، و«ذا ريزيدنسز»، وtwofour54، ويتوقع أن يجذب المشروع 15 ألف ساكن وأكثر من 10 آلاف موظف.

وتضمنت زيارة سموه جولة في «الاتحاد أرينا»، أول «أرينا» داخلية متعددة الأغراض في أبوظبي، وتعد جزءاً أساسياً من الواجهة البحرية لمشروع «ياس باي».

وتفقد سموه جاهزية «الاتحاد أرينا» التي سيتم افتتاحها لاستضافة منافسات «يو.إف.سي» وفعاليات عالمية أخرى.

وستكون «الاتحاد أرينا» مرفقاً عالمي المواصفات للعروض الترفيهية المباشرة والفعاليات الكبرى والخاصة، وتتمتع بقدرة استيعابية مرنة تراوح بين 200 و18 ألف شخص.

واطلع سموه أيضاً خلال الزيارة على سير أعمال مشروع «فندق هيلتون ياس باي»، والرصيف البحري (The Pier)، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة التي تم الانتهاء منها.

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها «ميرال»، والنجاحات التي تحققها جزيرة ياس في استكمال بناء خياراتها الترفيهية المتنوعة، وتحقيق رؤيتها وجهةً سياحيةً عالمية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «ميرال»، محمد خليفة المبارك، إن «سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حرص على الاطلاع على أحدث المستجدات وما تحقق من إنجاز حتى اليوم في هذا المشروع الرائد».

واضاف أن «(ياس باي)، سيسهم في تحقيق رؤيتنا لجزيرة ياس، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية عالمية المستوى للترفيه والاستجمام والأعمال، بما يسهم في تعزيز نمو قطاع السياحة في أبوظبي».

يشار إلى أن «ميرال» تستثمر أربعة مليارات درهم لتطوير «ياس باي»، الذي يعد جزءاً أساسياً من محفظة مشروعاتها قيد الإنشاء، البالغة قيمتها الإجمالية 12 مليار درهم.

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