29.5 مليار درهم قيمة التداول على أسهم 7 شركات في «أبوظبي للأوراق المالية»

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت قيمة الصفقات المبرمة على أسهم سبع شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نحو 29.5 مليار درهم، وذلك منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية النصف الأول من سبتمبر الجاري، بحسب الإحصاءات الصادرة عن السوق.

وتظهر تلك الإحصاءات أن السيولة المتداولة على أسهم الشركات السبع تُشكل 80% تقريباً من إجمالي سيولة التداول المسجلة على جميع أسهم الشركات المدرجة في السوق، والتي بلغت قيمتها 37 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

وقال الخبير في الأسواق المالية، وائل أبومحيسن، إن تركز أغلبية سيولة التداولات على هذه الشريحة من الأسهم هو نتيجة كونها الأكثر جاذبية للمستثمرين، سواء من حيث نسبة العائدات السنوية التي تمنحها للمساهمين، أو سهولة الدخول والخروج السريع منها، لمن يتاجرون في السوق على المدى القصير.

وأضاف أن توافر هذه المميزات يجعلها باستمرار محط أنظار المحافظ والصناديق المحلية والأجنبية، ما يعزّز من مستوى دوران أسهمها خلال جلسات التداول، وذلك بعكس بعض الأسهم التي لا يوجد عليها إقبال، وبالتالي لا يتم الاستثمار فيها إلا من قبل المستثمرين على المدى الطويل.

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