«موانئ دبي العالمية» و«دوفرتاوار» تستكشفان فرص تطوير العلاقات التجارية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت «مجموعة موانئ دبي العالمية»، المزوّد للحلول اللوجستية الذكية والمُمكنة لتدفق التجارة حول العالم، عدداً من مذكرات التفاهم مع شركة «دوفرتاوار»، وذلك في إطار تقييم فرص تطوير البنية التحتية اللازمة للتجارة بين دولة الإمارات وإسرائيل، وكذلك تعزيز الحركة التجارية في عموم المنطقة.

ووقّع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، سلطان أحمد بن سليم، ثلاث مذكرات تفاهم مع «دوفرتاوار»، وهي شركة يملكها الشريك في ميناء أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية في حيفا والشريك في ميناء إيلات، شلومي فوغيل.

وتغطي مذكرات التفاهم مجالات تعاون تشمل: تقييم «موانئ دبي العالمية» تطوير الموانئ الإسرائيلية، وكذلك تطوير مناطق حرة، وإمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناءي «إيلات» و«جبل علي»، إضافة إلى مساهمة «جمارك دبي» في تسهيل التجارة بين المؤسسات الخاصة من الجانبين من خلال تطبيق أفضل الممارسات الجمركية السلسة والمبتكرة، واستكشاف «الأحواض الجافة العالمية» فرص العمل مع أحواض بناء وتصليح السفن الإسرائيلية، على مبدأ المشروعات المشتركة، لتطوير وتصنيع وتسويق منتجات أحواض بناء وإصلاح السفن.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب بدء العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل واتفاقهما على القيام بأنشطة متبادلة لإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية، بما في ذلك فتح السفارات والترويج الاستثماري والسياحي، وتدشين رحلات جوية مباشرة بين البلدين.

وقال سلطان بن سليم: «نرحب بالقرار الحكيم لقيادتنا ببدء العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل». وأضاف: «تتمثل مهمتنا في (موانئ دبي العالمية) في تمكين التجارة العالمية، وستسهم مساعينا في بناء خطوط تجارية بين الجانبين وغيرهما من الدول في دعم عملائنا عبر جعل ممارسة الأعمال التجارية في المنطقة أكثر سهولة وكفاءة».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دوفرتاوار»، شلومي فوغيل: «يشرفنا العمل والتعاون مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ(موانئ دبي العالمية)، سلطان أحمد بن سليم، وإنني فخور بتعاوننا ورؤيتنا المتبادلة لتأسيس شراكة استراتيجية من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي في التجارة والاقتصاد على المستوى العالمي، وتقوية العلاقة التجارية بين الجانبين».

وأضاف: «أعتقد أن هذا الاتفاق مجرد بداية لتعاون متبادل وطويل الأمد، وسيتبعه المزيد من الاتفاقيات بين (موانئ دبي العالمية) و(دوفرتاوار) في مختلف القطاعات، كما يسعدني أن أعلن أن (موانئ دبي العالمية) وأحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية ستتعاونان في تأسيس مشروع مشترك سيشارك في مناقصة خصخصة ميناء حيفا».

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