377 مليون درهم لتطوير «سيتي سنتر ديرة»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات والبحرين وعمان لدى شركة «ماجد الفطيم العقارية»، فؤاد منصور شرف، إن الشركة طورت مركز «سيتي سنتر ديرة» بإجمالي كلفة استثمارية بلغت 377 مليون درهم.

وأضاف شرف لـ«الإمارات اليوم»، على هامش لقاء صحافي عقدته الشركة في دبي، أمس، أنه تم إنجاز مشروعات التطوير في المركز بافتتاح مشروع «فود سنترال» الذي يضم 24 متجراً للطعام والمشروبات، لافتاً إلى أن المشروع صُمم على شكل يشبه المتنزه الترفيهي الداخلي.

وأكد أن قطاع تجارة التجزئة شهد تحسناً كبيراً في الطلب والمبيعات خلال الفترة الأخيرة، وذلك عقب استئناف الأنشطة، مع انتهاء برنامج التعقيم الوطني، والعودة التدريجية للأفواج السياحية.

وأشار شرف إلى أن ارتفاع الطلب من المتسوقين في الدولة، عقب فترة التعقيم الوطني، على المراكز التجارية، عوّض فترة ضعف وجود الأفواج السياحية تأثراً بتداعيات جائحة «كورونا».

وبيّن أنه كما كان لـ«كورونا» تأثيرات سلبية، فإن لها انعكاسات مفيدة أيضاً، أبرزها تسريع خطط التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية.

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