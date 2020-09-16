500 شركة ناشئة تستفيد من شراكة «تنمية المشاريع» و«رأس الخيمة الوطني»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، تقديمها مجموعة حلول تمويلية ومصرفية إلى 500 شركة من أعضائها، وذلك في إطار شراكتها مع بنك رأس الخيمة الوطني.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن الشراكة الموقعة بين صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذراع التمويلية للمؤسسة، وبنك رأس الخيمة الوطني، في عام 2018، مكنت روّاد الأعمال والشركات الناشئة في دبي من أعضاء المؤسسة من الاستفادة من حلول البنك بما في ذلك الحصول على الحساب الجاري للأعمال دون متطلب حد أدنى للرصيد، والإعفاء من رسوم صيانة الحساب الشهرية المطلوبة، وكذلك حلول تمويلية بضمان مقدم من الصندوق.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، عبدالباسط الجناحي: «يسعدنا أن نرى عدداً متزايداً من الشركات الناشئة تستفيد من شراكتنا مع بنك رأس الخيمة الوطني، وسنواصل التزامنا المشترك بدعم تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية دبي لتكون مركزاً عالمياً لريادة الأعمال».

ويقدم صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضماناً ائتمانياً كاملاً أو جزئياً لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يصل إلى 80% من كلفة المشروع، بحد أقصى يبلغ خمسة ملايين درهم.

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