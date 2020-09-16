«دو» تبيع حصتها في «خزنة داتا سنتر ليمتد» بـ 800 مليون درهم

المصدر: دبي - وام

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، عن إتمام بيع حصتها المملوكة بشكل غير مباشر في شركة «خزنة داتا سنتر ليمتد» بقيمة 800 مليون درهم.

وأوضحت الشركة، في إفصاح نشرته على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي، أن شركة «آي آي تي سي إنفستمنت هولدينجز ليمتد» - شركتها التابعة والمالك المباشر للحصة المبيعة - وقعت على اتفاقية بيع وشراء حصص مع شركة «التكنولوجيا القابضة».

وأكدت الشركة أن إبرام الصفقة يظل مشروطاً باستكمال الإجراءات المتعارف عليها في الصفقات المشابهة، مشيرة إلى أن الصفقة تتماشى مع استراتيجيتها الخاصة بمتابعة تطوير مراكز البيانات من خلال الملكية الكاملة أو الشركات التجارية، حيث سيتيح ذلك لها تسريع نموها في هذا القطاع. وستسهم الصفقة في تدفق نقدي بقيمة 800 مليون درهم، وصافي أرباح بنحو 521 مليون درهم، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على بياناتها المالية في الربع الثالث إذا تم استكمال الصفقة قبل تاريخ 30 سبتمبر 2020.

يشار إلى أن مجلس إدارة شركة «دو» وافق في الثامن من سبتمبر الجاري على بيع حصة الشركة غير المباشرة، والبالغة 26% في شركة «خزنة داتا سنتر ليمتد» - بما في ذلك حصتها في قروض المساهمين - إلى شركة «التكنولوجيا القابضة»، وهي المساهم الحالي بنسبة 74% في الشركة التي جرت الصفقة بشأنها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news