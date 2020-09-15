"أصول" تطلق تطبيق "براق" لتوصيل المستندات وحجز المركبات بالشارقة

أطلقت شركة أصول للتطبيقات الذكية، التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثماري لحكومة الشارقة، أمس تطبيق (براق) الذي يتيح مجموعة من الخدمات الرقمية في مرحلته الأولى، منها خدمة حجز مركبات الليموزين وخدمة توصيل واستلام المستندات في ظل اتخاذ مستويات مرتفعة من الإجراءات والتدابير الوقائية".

وسيتوفر التطبيق الجديد في متجري "أندرويد" و "آبل"، ويغطي مدينة الشارقة بشكل كامل. فيما وقعت الدائرة المالية المركزية بإمارة الشارقة بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، ومدير عام الدائرة، وليد الصايغ، ، أول اتفاق مع شركة أصول للتطبيقات الذكية يتيح لها الاستفادة من الخدمات التي يقدمها هذا التطبيق، وذلك بتوقيع الاتفاقية أمس، عن دائرة المالية المركزية عائشة الحوسني، مدير إدارة الخدمات المساندة في الدائرة ووقع عن شركة أصول للتطبيقات الذكية جاسم الحمادي، الرئيس التنفيذي للشركة..

ويمكن لقاطني إمارة الشارقة من حجز سيارات الليموزين من هواتفهم الذكية، من خلال تحميل التطبيق وتحديد موقع الانطلاق ووجهة الوصول، وسيقوم التطبيق بإرسال أقرب سيارة ليموزين متواجدة إلى مرسل طلب الخدمة، ويظهر على واجهة التطبيق اسم السائق، رقم لوحة السيارة، ووقت وصول السيارة الى الموقع. وتضم الخدمة أسطول من سيارات بي ام دبليو الجديدة.

حلول التنقل الذكي

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أصول للتطبيقات الذكية"، جاسم الحمادي، "إن تطبيق براق يعد من أحدث التطبيقات الذكية وأكثرها تطورا في هذا المجال، وينفرد بالعديد من الخصائص والمميزات وهو يتيح للعميل حجز سيارة الليموزين بكل سهولة كما أنه يوفر خدمة إيصال وتوصيل المستندات بين الجهات الحكومية في مدينة الشارقة وتتبعها بأدق التفاصيل".

خدمة تسليم واستلام المستندات

وتم خلال حفل تدشين التطبيق إطلاق خدمة تسليم واستلام المستندات الذي يقتصر خلال المرحلة الأولى على الدوائر والجهات الحكومية في الشارقة، ويمكن للمستخدم من خلال التطبيق معرفة كافة المعلومات عن توصيل المستندات من حيث تاريخ ووقت التسليم واسم المستلم وذلك من خلال مجموعة واسعة من البيانات التي يوفرها التطبيق والتي تتيح معرفة أدق التفاصيل عن المستند او الطرد وحالة التسليم..

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