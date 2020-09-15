«فلاي دبي» ترفع وجهاتها إلى 39 محطة عالمية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

بلغ إجمالي عدد المحطات التي تغطيها شركة «فلاي دبي»، ضمن شبكتها العالمية، 39 محطة في إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا وشبه القارة الهندية، إضافة إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لبيانات الموقع الشبكي الصادرة عن الناقلة، واطلعت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها.

وقالت الشركة، إنه يمكن للمسافرين حجز الرحلات إلى هذه الوجهات، مشيرة إلى أنها تستأنف رحلاتها إلى وجهات مختارة عبر شبكتها العالمية، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لضمان سلامة المسافرين وطاقم الطائرة خلال الرحلة، والحفاظ على سلامة الموظفين.

ووفقاً للبيانات، تمت إضافة خمس وجهات جديدة، هي: طشقند، شاتوغرام، وكاتماندو، لار، وشيراز.

وتشمل قائمة الوجهات الإفريقية كلاً من: أديس أبابا، الخرطوم، جوبا، جيبوتي، دار السلام، عنتيبي، وزنجبار، إضافة إلى محطات: ألماتي، باكو، بيشكيك، دوشانبي، كابول، نورسلطان، ويريفان، وطشقند في آسيا الوسطى، إلى جانب وجهتي لار، وشيراز.

أما قائمة الوجهات الأوروبية فتشمل: بلغراد، بوخارست، كييف، براغ، سراييفو، صوفيا، فضلاً عن سيالكوت، دكا، فيصل أباد، كراتشي، كويتا، وملتان وشاتوغرام، وكاتماندو في شبه القارة الهندية، بينما تشمل قائمة الوجهات العربية في الشرق الأوسط: الإسكندرية، أربيل، السليمانية، عمّان، بغداد، البصرة، الكويت، وبيروت.

وتشغل الناقلة التي استأنفت رحلاتها المنتظمة اعتباراً من السابع من يوليو الماضي، رحلات منتظمة إلى هذه الوجهات، فضلاً عن رحلات عودة لوجهات أخرى.

يُشار إلى أن كلاً من شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، أعلنتا استئناف توفير خيارات سفر واسعة وسلسة وآمنة لعملائهما عبر دبي، حيث أعادت الناقلتان إثر الاستئناف التدريجي لرحلات الركاب إلى مختلف الوجهات العالمية إحياء شراكتهما الناجحة والاستراتيجية لتزويد عملائهما بمزيد من فرص السفر بمرونة وسهولة، وأصبح بإمكان متعاملي «طيران الإمارات» الآن السفر على رحلات الرمز المشترك إلى أكثر من 30 وجهة مع «فلاي دبي»، فيما أصبح أكثر من 70 وجهة لـ«طيران الإمارات» متوافرة أمام متعاملي «فلاي دبي».

سياسة مرنة

أفادت شركة «فلاي دبي»، بأنها تطبق سياسة مرنة بخصوص حجز التذاكر، موضحة أنه في حال إلغاء الرحلة، فإنها توفر للمسافرين خيار استرداد قيمة التذكرة، بقسيمة صالحة لمدة 12 شهراً من تاريخ إصدارها، فضلاً عن خيار إعادة الحجز مجاناً للسفر لمدة تصل إلى 60 يوماً من تاريخ السفر الأصلي.

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