«موانئ أبوظبي»: توسعة «ميناء خليفة» تسير وفق الجدول المخطط لها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة موانئ أبوظبي أن مشروع توسعة «ميناء خليفة»، الرامي إلى استقطاب شركات جديدة، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للميناء، يسير بحسب الجدول الزمني المخطط لتنفيذه.

وأكدت الشركة أن مشروع التوسعة، الذي جرى الإعلان عنه في ديسمبر 2019، حقق تطوراً ملموساً منذ انطلاقته، على الرغم من التحديات التي فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، متوقعة أن يسهم بعد استكماله في زيادة كميات الشحنات التي تتم مناولتها، بفضل توفير مراسٍ إضافية في المياه العميقة، وتحسين البنى التحتية.

وبحسب الشركة، فقد شهد المشروع إلى الآن استكمال وتسليم أول 200 متر من جدار الرصيف، وتجهيز أرض تبلغ مساحتها 175 ألف متر مربع، ضمن المنطقة اللوجستية للميناء، وذلك قبل موعد إتمام المرحلة الأولى للمشروع المقرر في الربع الأول من عام 2021، كما تم تحقيق تقدم كبير في أعمال تطوير الرصيف الجنوبي المقرر استكمال أعماله خلال الربع الرابع من العام الجاري، إذ جرى إتمام نحو 80% من أعمال التشييد المقررة، ليصبح 650 متراً من جدار الرصيف الذي يضم مرسيين اثنين، بجانب ساحة المحطة التي تبلغ مساحتها 37 ألف متر مربع، ليكون جاهزاً للاستخدام قبل استقباله لأولى السفن.

وقال رئيس قطاع الموانئ – «موانئ أبوظبي»، سيف المزروعي، إن توسعة «ميناء خليفة» ستعود بالفائدة على تعزيز القدرات التشغيلية في مناولة البضائع، كما تحسن سير الأعمال في الميناء، كما تجسد التزام «موانئ أبوظبي» الراسخ بإحداث تحول كبير في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية بالمنطقة.

• التوسعة تعزز القدرات التشغيلية في مناولة البضائع، وتحسّن سير أعمال الميناء.

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