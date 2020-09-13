«بحر».. مجمع سكني من 7 أبراج

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يتكوّن المجمع السكني «بحر» في منطقة الـ«جي بي آر»، من سبعة أبراج تتميز بفرادتها لقربها من الشواطئ التي تحيط بالمنطقة، وإطلالتها على «جزيرة بلوواترز» و«نخلة جميرا» و«فندق أتلانتس النخلة»، والوجهات الترفيهية المختلفة التي تعج بها المنطقة.

وتتوافر داخل أبراج المجمع الذي طورته شركة «دبي للعقارات»، خدمات عديدة، منها أجهزة الصراف الآلي، ومواقف السيارات.

وتقع الأبراج السبعة في منطقة تتألف من ستة مجمعات سكنية، من بينها أبراج «بحر». وتضم منطقة الـ«جي بي آر» الراقية مطاعم ومتاجر وشواطئ ووجهات سياحية وترفيهية.

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