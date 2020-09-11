«غرفة دبي» تنظم جولة افتراضية لاستقطاب شركات هندية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، عن انطلاق أول جولة افتراضية تقنية لاستقطاب الشركات الهندية ذات النمو المتسارع، وذلك بالتعاون مع شركائها في الهند: «ستارت أب إنديا» و«مومباي فينتيك هب»، إضافة إلى مكتب الغرفة التمثيلي بالهند.

وأفادت «غرفة دبي» في بيان، أمس، بأن الجولة الافتراضية التي تعد أول بعثة رقمية تنظمها لوفود زائرة لدبي، تضم 15 شركة هندية من أصل 200 شركة تقدمت للمشاركة في الجولة، وتستهدف التعريف بسهولة ممارسة الأعمال في دبي والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات المتسارعة النمو، في كل من دبي والهند، بمجالي التقنية المالية والصحية، فضلاً عن الترويج لدبي وجهةً مثاليةً للشركات الهندية للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومساعدة الشركات الهندية على استعراض خبراتها لمستثمرين في الإمارة.

وأضافت الغرفة أنه ستسنح الفرصة للشركات المشاركة في الجولة الافتراضية، التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، بعرض مشروعاتها أمام مستثمرين وشركات مهتمة، من أجل فرص عقد شراكات مستقبلية، وإقامة علاقات جديدة.

وأشارت إلى أن تنظيم الجولة يتزامن مع تنظيم «دبي للمشاريع الناشئة» دورة جديدة من برنامج شراكات الأعمال، الذي يجمع الشركات الكبيرة الرائدة مع الشركات الناشئة للعمل على مشروعات لتذليل التحديات التي تواجهها الشركات الكبيرة، من خلال حلول تبتكرها المشروعات الناشئة.

وذكرت الغرفة أنه في إطار المزايا التنافسية للشركات الهندية المشاركة في الجولة الافتراضية، ستسنح الفرصة لبعض الشركات للمشاركة في هذه الدورة من برنامج شراكات الأعمال.

يشار إلى أن هذه الجولة الافتراضية تأتي استكمالاً للجولة الترويجية التي نظمتها «دبي للمشاريع الناشئة»، خلال الصيف الماضي، إلى الهند، بالتعاون مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال المملوك بالكامل من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون.

• 15 شركة هندية متخصصة في التقنية المالية و«الرعاية الصحية» تشارك في الجولة.

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