«دبي التجاري» يُعَزّز استراتيجية التوطين بتعيين 35 خريجاً إماراتياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك دبي التجاري، أمس، عن تعيين 35 خريجاً إماراتياً ضمن برنامج «طموح» للعام 2020-2021.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر: «يسعدنا أن نرحب بهذه الدفعة الجديدة، المكونة من 35 مواطناً إماراتياً، في البنك، التي تعد خطوة مهمة ضمن خطط البنك الخاصة بالتوطين»، مؤكداً أن برامج التوطين في البنك تواصل نموها، وتحقيق نتائج إيجابية، بما يتماشى مع طموحات القيادة وتوجيهات مجلس إدارة البنك.

بدوره، قال رئيس إدارة التوطين في «دبي التجاري»، عبدالقادر الحامد، إن البنك يستثمر في تطوير مهارات ومعارف الموظفين، لتأسيس كادر مصرفي مؤهل من أبناء الدولة، قادر على تولي المسؤوليات والمشاركة بفاعلية في نمو وازدهار البنك.

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