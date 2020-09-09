الإعلان عن موعد افتتاح مبنى يتضمن أغلى شقة في دبي

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أعلنت شركة أمنيات العقارية، اليوم، اكتمال استعداداتها لافتتاح مبنى (ون بالم) في شهر ديسمبر المقبل، وهو المبنى الكائن بمنطقة نخلة الجميرا بدبي، ويتضمن

أغلى وحدة سكنية (بنتهاوس) بيعت على المخطط في الإمارة.

وأشار بيان للشركة أن أغلى وحدة سكنية (بنتهاوس)، ضمن مبنى (ون بالم)، بيعت لمستثمر خليجي مقابل 102 مليون درهم في العام 2017.

ولفت البيان أن نسبة إنجاز المشروع تجاوزت حاجز الـ 90%، حيث تقوم الشركة في الوقت الحالي بوضع اللمسات النهائية على أعمال الديكور والتشطيبات النهائية بحسب ما جاء في البيان الصحفي لها.

وقد أثار المشروع ضجة في عام 2017 بحصوله على لقبيّ أغلى شقة بنتهاوس، وثاني أغلى شقة بنتهاوس بيعت في دبي، بكسر حاجز 102 مليون في 2017، كما تم تسجيل رقم قياسي آخر للشركة عند ببيعها وحدة بنتهاوس ثانية بقيمة 74 مليون درهم في 2019 وما يزال الرقمان مسجلين باسمها.

وتولت اثنتان من أعرق بيوت التصميم الداخلي في العالم مهمة تصميم المبنى، بمساحة تبلغ 910 آلاف قدم مربعة من الداخل، وهما (اليسين اللندني الشهير، وسوبر بوتيتو اليابانية للتصميمات) ويعدان من أهم المصممين في العالم.

ويبلغ ارتفاع مبنى (ون بالم) 105 أمتنار، ويضم 94 شقة تتميز كل منها بإتقان التصميم، وتفرده، وبإطلالة واسعة، وخصوصية فائقة، إلى جانب الديكور فائق الذوق.

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