4146 رخصة لشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في دبي

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن العدد الإجمالي لرخص شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، وصل إلى 4146 رخصة في دبي حتى الآن.

ويأتي إصدار التقرير في إطار الدور الحيوي للقطاع في مجال تطبيق أفضل الممارسات، مثل سهولة إجراءات بدء النشاط الاقتصادي، وتسجيل الشركات، وتبني الخدمات الإلكترونية المستحدثة، وآلية مزاولة الأعمال، وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة لرجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية، الأمر الذي يُوجِد بيئة تنافسية مثالية لمزاولة الأعمال وتطبيق أرقى المعايير على جميع الأصعدة.

توزيع الرخص

وأوضح التقرير أن توزيع رخص شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة حسب النشاط كانت كالتالي: الأنشطة التجارية (74%)، تلتها الأنشطة المهنية (22%)، ثم الأنشطة السياحية والصناعية بنسبة 2% لكل واحد منهما.

وأضاف أنه بالنسبة لتوزيع هذه الشركات حسب أبرز خمس مناطق في إمارة دبي، كانت الحصة الكبرى في منطقة برج خليفة، تلتها منطقة المركز التجاري الأول، ثم بورسعيد، ثم القرهود، وبعدها الفهيدي.

أبرز 10 أنشطة

وبيّن التقرير أن أبرز 10 أنشطة رخص لشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في دبي، ركزت على كل من: «تجارة عامة»، «الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها»، «الوساطة في بيع العقارات وشرائها»، «الوساطة في تأجير العقارات»، «الاستثمار في المشروعات الصناعية وتأسيسها وإدارتها»، «الاستثمار في المشروعات الزراعية وتأسيسها وإدارتها»، «مطعم»، «تجارة العطور ومستحضرات التجميل»، «مقهى»، و«الاستثمار في مشروعات تجارة التجزئة وتأسيسها وإدارتها».

شروط التأسيس

وفقاً لتقرير قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، فإنه يمكن لشخص واحد من مواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة واختصاراً بعبارة «ذ.م.م».

ويجب أن يقترن اسم الشركة باسم مالكها، وأن تتبعه عبارة «شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة»، ولا يجوز لمواطني الدول الأخرى تأسيس شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة.

وتندرج جميع الأنشطة التجارية والصناعية ومعظم الأنشطة المهنية ضمن شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، ولا يسمح بأنشطة الاستشارات إلا إذا كانت هناك موافقة من قبل الجهة المنظمة للنشاط.

كفاءة الأداء

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنها تعمل من خلال قطاع الترخيص والتسجيل التجاري على رفع مستوى كفاءة الأداء وتوفير بيئة خدمية مرموقة ومتميزة، لتحقيق سعادة مجتمع الأعمال وتلبية احتياجاتهم في مختلف مناطق الإمارة، انسجاما مع التوجيهات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وإسعادهم وتسهيل أمورهم، إضافة إلى جعل خدمة الجمهور على رأس الأولويات، الأمر الذي يعكس التطور المستمر في الدولة.

«خارطة الأعمال»

دشن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية التي تتضمن دليلاً تفاعلياً يوضح انتشار أنشطة الأعمال الرئيسة جغرافياً في مدينة دبي، حيث تتميز بارتباط حي ومباشر مع قاعدة بيانات الرخص التجارية لدى اقتصادية دبي، لمواكبة أي تغيرات في أعداد الرخص وتوزيعها.

وتعد الخارطة نقلة نوعية في الاطلاع على أداء السوق، وخدمة رجال الأعمال الراغبين في التعرف إلى بيئة الأعمال في مختلف مناطق الإمارة.

منطقة برج خليفة تتصدّر مناطق توزّع شركات الشخص الواحد في الإمارة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news