يوليو يسجل 2404 صفقات بيع عقارية بـ 4.6 مليارات درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع مجموعة «بروبرتي فايندر»، الإصدار الخامس من المؤشر الرسمي لأسعار المبيعات في دبي، الذي يتخذ من 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، والربع الأول 2012 فصل الأساس.

وكشفت الدائرة عن تسجيل ما مجموعه 2404 صفقات بيع في يوليو 2020، بقيمة 4.69 مليارات درهم، فيما شكلت معاملات «البيع على الخريطة» ما نسبته 29.6%، والقطاع الثانوي 70.4%، ليرتفع إجمالي المبايعات حتى نهاية يوليو 2020، إلى 18 ألفاً و168 صفقة بيع، بقيمة إجمالية قدرها 36.99 مليار درهم.

بيانات شفافة

وقالت مدير إدارة الدراسات والبحوث العقارية في «أراضي دبي»، لطيفة إبراهيم أحمد، إن الهدف من الإصدار المنتظم لنسخ المؤشر، هو توفير بيانات شفافة ودقيقة لجميع الأطراف في السوق العقارية، بمن فيهم المطورون والمستثمرون، إضافة إلى وكالات الإعلام والتحليل المحلية والعالمية، لاسيما أنه يحظى باهتمام متزايد.

وأضافت: «نعتقد أن تقديم هذه البيانات التفصيلية على أساس شهري، سيضع سوق دبي العقارية على قائمة الأسواق الأعلى شفافية، لمساعدة مختلف فئات المستثمرين على اتخاذ قرارات قائمة على المعلومات، ووضع الخطط الطويلة الأجل لاستثماراتهم، خصوصاً في ظل إقبال شركات التمويل وصناديق الاستثمار العالمية على سوق دبي، والاستفادة من الفرص الواعدة فيها».

فلل/‏‏تاون هاوس

بدورها، قالت مديرة الأبحاث والبيانات في «بروبرتي فايندر»، لينيت عباد، إنه تم في يوليو 2020، تسجيل 493 معاملة بيع لعقارات فلل/‏‏تاون هاوس الجاهزة، التي كانت تستحوذ طوال الفترات السابقة على أكبر عدد من المعاملات في هذا القطاع لشهر واحد.

وأرجعت السبب، في ظهور هذا الاتجاه، إلى ارتفاع الطلب على العقارات الأوسع، التي توفر مساحات خارجية أكبر.

وتابعت: «أثناء فترة الإغلاق، أظهرت بيانات البحث والطلب أن الناس بدأوا البحث عن عقارات أكبر، والتحول من الشقق العائلية التقليدية الصغيرة إلى الفلل/‏‏تاون هاوس، ونما هذا الاتجاه بشكل ملحوظ منذ بدء الإغلاق، وواصل تأثيره في السوق».

أسعار جذابة

ووفقاً للمؤشر، فقد استقطبت الأسعار الجذابة العديد من المستثمرين والمستخدمين النهائيين، ولوحظت عودة المعاملات إلى مستوياتها الطبيعية.

وشهد يوليو 2020، كذلك، تسجيل رهون عقارية بقيمة بلغت 18.26 مليار درهم، لتغطي 1153 صفقة، ما يمثل 3.09 أضعاف القيمة، مقارنة بيونيو 2020، و3.36 أضعاف القيمة مقارنة بيوليو 2019.

نظرة عامة

وبحسب المؤشر، سجلت معاملات المبيعات العقارية في يوليو 2020، نمواً بنسبة 3.7% شهرياً، إذ تم بيع نحو 600 وحدة في دبي، كل سبعة أيام في المتوسط.

الشقق والفلل

بلغت قيمة مؤشر الشقق، في يوليو 2020، ما مقداره 1.171 نقطة، مقابل 1.179 نقطة في يونيو 2020، ووصل سعر بيع المؤشر إلى مليون و10 آلاف و882 درهماً. وبمقارنته بالأشهر الستة الماضية، يظهر أن المؤشر قد شهد انخفاضاً بنسبة 0.26%. ومع ذلك، وعند مراجعة المؤشر للعام، فإن رقمه لايزال أعلى مما كان عليه في فبراير ومارس 2020.

بدورها، انخفضت قيمة مؤشر «الفلل/‏‏تاون هاوس» لشهر يوليو إلى 1.023 نقطة، مقابل 1.04 نقطة في يونيو 2020، كما بلغ سعر المؤشر مليوناً و619 ألفاً و298 درهماً. وبالمقارنة مع الأشهر الستة الماضية، فقد أظهر مؤشر يوليو انخفاضاً بنسبة 2.66%.

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