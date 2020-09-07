«ويز إير أبوظبي» تعلن وصول أولى طائراتها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ويز إير أبوظبي»، عن وصول أولى طائراتها الحديثة من طراز «إيرباص A321neo» إلى مطار أبوظبي الدولي.

وأكد بيان صدر أمس، انضمام طائرات جديدة من طراز «إيرباص A321neo» خلال الأشهر الستة الأولى من بدء العمليات، لتوفر للمسافرين فرص سفر متنوعة وبتكاليف منخفضة، ما يسهم في تعزيز ربط العاصمة أبوظبي بالعديد من المدن الأخرى من داخل دول أوروبا وخارجها.

وبحسب الشركة، ستبدأ «ويز إير أبوظبي» تسيير شبكة رحلاتها إلى الإسكندرية، وأثينا، وكوتايسي، ولارنكا، وأوديسا، ويريفان.

وقال المدير العام لمطار أبوظبي الدولي، محمد حسين أحمد: «يُشكل تأسيس (ويز إير أبوظبي) وبدء تسيير أولى رحلاتها علامة فارقة في نمو وتطور شركات الطيران مخفض الكلفة بإمارة أبوظبي، وسيعكس نجاحنا في تعزيز جاذبية مطار أبوظبي الدولي كبوابة عالمية لشركات الطيران من جميع أنحاء العالم».

بدوره، قال المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»، كيس فان شايك: «نتطلع من خلال تشغيل رحلاتنا عبر مطار أبوظبي الدولي إلى المساهمة في تعزيز التنوّع الاقتصادي المحلي، وتقديم العديد من خيارات السفر بأسعار منخفضة».

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