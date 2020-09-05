«إثراء دبي» تنجز عملية رفع مبنى «ذا لينك» إلى موقعه النهائي

المصدر: دبي ■وام

حقّقت «إثراء دبي»، شركة التطوير العقاري المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، إنجازاً بارزاً في تاريخ البناء الحديث، بعد أن أكملت بنجاح عملية رفع الجزء الأول من هيكل مبنى «ذا لينك» الأفقي، الذي يبلغ طول الجزء الأول منه 192 متراً، وهو الآن معلّق بين برجَيْ مشروع «ون زعبيل»، وذلك على ارتفاع 100 متر فوق سطح الأرض.

وسيوفر «ذا لينك»، بإطلالته البانورامية على المدينة بزاوية 360 درجة، وجهة فريدة للسياح والمقيمين، تضم مطاعم وأماكن ترفيهية فاخرة، بما فيها منصة مراقبة للمدينة، وصالة رياضية، ومنتجع صحي، وحوض سباحة، وقاعة احتفالات، وصالات للترفيه على الأسطح.

ونفذت «إثراء دبي»، إحدى أثقل عمليات الرفع في المنطقة، على مدى 12 يوماً، حيث بلغت قدرة الرفع الإجمالية 8500 طن، في حين استدعت عملية الرفع استخدام أكثر من 110 رافعات خاصة ورافعات أحمال ثقيلة. ومع استقرار الجزء الأول من مبنى «ذا لينك» بموقعه النهائي، سيتم رفع الجزء الثاني منه، والذي يبلغ وزنه 900 طن، في أكتوبر المقبل، ليكتمل حينها شكل الهيكل النهائي بطول 226 متراً.

ومن المتوقّع أن يتصدر «ذا لينك» قائمة الإبداعات الهندسية، ويحطم رقماً قياسياً عالمياً جديداً، كأطول مبنى «كابولي» في العالم.

192

متراً طول الجزء الأول منه.

100

متر ارتفاعه فوق سطح الأرض.

110

رافعات خاصة ورافعات أحمال ثقيلة.

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