«طيران الإمارات» تستأنف رحلاتها إلى عمّان 8 سبتمبر

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة طيران الإمارات» أنها ستستأنف تشغيل رحلاتها إلى العاصمة الأردنية عمّان، برحلة يومية اعتباراً من الثامن من سبتمبر الجاري، ليرتفع بذلك عدد الوجهات التي تغطيها شبكة خطوط الناقلة في منطقة والشرق الأوسط إلى ثماني مدن، في وقت تواصل فيه العمل على إعادة تشغيل عملياتها عبر العالم، مع المحافظة على صحة وسلامة المتعاملين معها وموظفيها.

وأفادت الشركة في بيان لها أمس بأن الرحلات إلى عمّان ستعمل بطائرات «بوينغ 777-300ER»، لافتة إلى أن الرحلة «ئي كيه 903» ستغادر مطار دبي الدولي في الساعة الثالثة عصراً، وتصل إلى عمّان في الساعة 4:55 عصراً بالتوقيت المحلي.، في ما تقلع رحلة العودة «ئي كيه 904» من مطار الملكة علياء الدولي في الساعة السابعة مساءً لتصل إلى دبي في الساعة 11 ليلاً.

وأكدت الشركة أن الحجز متاح على الرحلات عبر موقعها الشبكي، أو عن طريق وكلاء السفر، لافتة إلى أن استئناف الرحلات إلى عمّان، يوفر الفرصة أمام متعاملي «طيران الإمارات» للسفر براحة وأمان إلى دبي، ومنها إلى مختلف محطاتها في الشرق الأوسط وأوروبا وغرب آسيا والأميركتين والشرق الأقصى.



ونبهت «طيران الإمارات» إلى أنه يتعين على المسافرين من الأردن وإليه تلبية متطلبات الوجهة التي يسافرون إليها، مشددة على أنه ولضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمعات، فإن إبراز شهادة فحص «كوفيد-19» PCR يعتبر إلزامياً لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي، ودولة الإمارات قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطني دولة الإمارات، والمقيمين والسياح، بصرف النظر عن البلد الذي يأتون منه.

وأوضحت «طيران الإمارات» أنها تقدم تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد-19» مجاناً للمتعاملين معها، بصرف النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع المتعاملين الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020)، في ما ستبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة.



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