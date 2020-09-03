«جافزا» تتولى إدارة التراخيص في مجمّع الذهب والألماس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، اتفاقية توسع بموجبها نطاق تقديم خبراتها في مجال التراخيص والتأشيرات والأنشطة التنظيمية للشركات، لتشمل مجمّع الذهب والألماس، المنطقة الحرة التي طورتها مجموعة «إعمار مولز».

ووفقاً لبيان صادر أمس، سيتم تقديم تلك الخدمات التنظيمية كجزء من الاتفاقية التي وقعها المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لجافزا، محمد المعلم، مع بدر حارب من شركة «إعمار للتطوير».

وستتولى «جافزا» في المستقبل التعامل مع جميع الأنشطة التنظيمية التي يتم إجراؤها ضمن مجمّع الذهب والألماس، مثل إصدار التراخيص، وتسجيل الشركات والأفراد والكيانات الأخرى التي تمارس أنشطتها التجارية في المجمع، وفقاً للقوانين المعمول بها في جبل علي، ليستفيد جميع المتعاملين من مجموعة المزايا والخدمات التي تدعم الشركات العاملة في «جافزا».

ويمكن لأكثر من 90 من تجار التجزئة وأصحاب العلامات التجارية الذين يعملون حالياً في مجمّع الذهب والألماس، إضافة إلى التجار والمستثمرين الذين يعتزمون مزاولة أعمالهم في المستقبل في المجمّع، أن يخضعوا إلى القواعد التنظيمية للمنطقة الحرّة في «جافزا»، بما في ذلك التراخيص التجارية وهياكل الرسوم، وسيتوجّب عليهم الامتثال لها.

وقال المدير التنفيذي للعمليات في المجمعات والمناطق الحرة لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، أحمد الحداد: «بينما تستعد الإمارات ودبي بشكل متسارع للتعافي الاقتصادي وتهيئة بيئة الأعمال لما بعد جائحة (كوفيد-19)، فإن عدداً كبيراً من الشركات القائمة والمستثمرين الجدد يتطلعون إلى مستوى جديد من الدعم والاهتمام بكل الأمور المتعلقة بتراخيصهم التجارية، بما في ذلك تسجيل شركاتهم القائمة أو الجديدة، وإصدار تأشيرات الإقامة لهم أو لموظفيهم، إضافة إلى العديد من المتطلبات التنظيمية الأخرى، من أجل تمكينهم من التركيز على وضع الخطط الاستراتيجية لأعمالهم بثقة أكبر».

من جانبه، قال بدر حارب: «يسعدنا تعزيز شراكتنا طويلة الأمد وتوسيع نطاق تعاوننا مع (جافزا)، من أجل تقديم خدمات عالية الجودة لكل من تجار التجزئة والعملاء في مجمّع الذهب والألماس، حيث نسعى على الدوام إلى ضمان تأمين أعلى مستويات الدعم للمستأجرين لدينا، وتوفير أفضل الحلول الديناميكية لتطوير أعمالهم».

مساحات المجمع

يحتوي مجمّع الذهب والألماس على نحو 96 مساحة بيع بالتجزئة، تم تصميمها وتشكيلها وفق دراسة معمّقة وعناية فائقة، إضافة إلى وجود 108 وحدات تصنيع تم بناؤها خصيصاً لممارسة أعمال صناعة الذهب والألماس، كما يضم 245 مكتباً للشركات التجارية.

ويوفر المجمع، الذي يطل على شارع الشيخ زايد في دبي، عروضاً قيّمة لتجار المجوهرات والشركات التي تسعى إلى استئجار مساحات تجارية متميزة.

يمكن للتجار والمستثمرين في مجمّع الذهب أن يخضعوا للقواعد التنظيمية في «جافزا».

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