افتتاح «جميرا ليفنج مارينا جيت» في «مرسى دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة جميرا»، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الفنادق الفاخرة والتابعة لـ«دبي القابضة»، عن افتتاح «جميرا ليفنج مارينا جيت»، المُنشأة الجديدة التي تضم مجموعة من الشقق والمساكن الفاخرة بخدمات فندقية، متيحةً نمط حياة استثنائياً في قلب منطقة مرسى دبي «دبي مارينا»، حيث ستضيف «جميرا ليفنج مارينا» مزيداً من التألق للأفق العمراني في منطقة «دبي مارينا»، كما ستسهم في توفير تنوع خيارات الضيافة في دبي، ليلبي نمو الطلب على الإقامة الطويلة وخدمات المساكن الفندقية.

وجهة راقية

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة جميرا»، جوزيه سيلفا: «نحن سعداء بالشراكة التي تجمعنا مع (سيليكت جروب) لتشغيل هذه الوجهة الجديدة والراقية في قلب (مارينا دبي)، بما يسهم في تعزيز جهودنا لتنفيذ خطط توسيع محفظتنا في قطاع الضيافة».

وأضاف أن «(جميرا ليفنج مارينا جيت) تعتبر رابعة وجهات علامة (جميرا ليفنج) الموجودة في مدينة غوانزو الصينية ولندن ودبي، وتقدم للسُّكان وللضيوف الراغبين في إقامة طويلة لأغراض العمل أو الترفيه تجربة استثنائية تثري أنماط حياتهم»، مؤكداً أن هذا المعلم الجديد سيشكل خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز قطاع الضيافة في دبي ودولة الإمارات.

معايير جديدة

من جهته، أعرب المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة في «سيليكت جروب»، رحيل إسلام، عن سعادته بانضمام «مجموعة جميرا» إلى محفظة «سيليكت جروب» الفندقية المتنامية مع افتتاح «جميرا ليفنج مارينا جيت»، وقال: «نحن على ثقة بأن الخبرات المتميزة لـ(مجموعة جميرا) في قطاع الضيافة وخدمات أنماط الحياة الفاخرة التي تشتهر بها، وفريق عملها المتمرس والموهوب، سيمكنُنا من تقديم تجربة معيشية استثنائية للسّكان والزوار على حد سواء». وأضاف: «مع استمرار المؤشرات الإيجابية للخدمات الفندقية ومساكن الشقق المتميزة، على المديين المتوسط والطويل، يستعد (جميرا ليفنج مارينا جيت) لإرساء معايير جديدة، ترتقي بتميز خدمات الضيافة في دبي، بفضل تصميمه العمراني المبتكر، وديكوراته الأنيقة، وإطلالاته البانورامية على الواجهة المائية الخلابة».

موقع حيوي

ويتمتع «جميرا ليفنج مارينا جيت» بموقع حيوي، يمنح سكانه سهولة الوصول إلى وسائل النقل العامة في دبي، بما فيها «المترو»، و«الترام»، و«التاكسي المائي»، إضافة إلى مسارات المشي، بما يمكنهم من التوجه إلى مختلف أرجاء دبي بسهولة تامة، فضلاً عن قربه من مجموعة متميزة من المطاعم والمقاهي ومعالم الجذب الترفيهية والرياضية ومرافق اللياقة الصحية في أحد أكثر أحياء دبي جاذبية على الإطلاق.

وباعتباره آخر الأبراج التي يتم تشييدها ضمن مشروع «مارينا جيت» التابع لشركة «سيليكت جروب» العقارية، يقدم هذا البرج الجديد 508 وحدات سكنية مميزة، تحمل جميعها علامة «جميرا ليفنج»، وتتنوع ما بين 104 شقق بخدمات فندقية، وهي مثالية للإقامة الطويلة، علاوة على 389 مسكناً خاصاً، تشتمل على منزل «بنتهاوس» فاخر، و15 فيلا.

مرافق متعددة

كما ستقدم أيضاً وجهة المعيشة الفاخرة مرافق متعددة تشمل مسبحاً واسعاً، يمكن التحكم بدرجة حرارته، وصالة للألعاب الرياضية على طابقين، علاوة على مركز الأعمال.

وتمتاز المساكن في مشروع «مارينا جيت» بمعاييرها الفاخرة وإطلالاتها على الواجهة المائية، حيث تتجاوز الكلفة التقديرية للمشروع بالكامل أربعة مليارات درهم.

ويكتسب المشروع شهرة واسعة بين سكان «مرسى دبي»، نظراً لمرافق اللياقة البدنية المتطورة التي يوفرها، وعروضه الجذابة في قطاع التجزئة، واتصاله المباشر بممشى المرسى «مارينا ووك».

يشار إلى أنه تم تسليم أول برج من المشروع في عام 2018، والثاني في عام 2019.

خيارات متنوعة

يحتضن المشروع خيارات متنوعة من الخدمات بنمط حياة متميز، للضيوف والسكان، وبيئة معيشية حضرية تكلِّلها الخدمة المتميزة التي تشتهر بها علامة «جميرا ليفنج» التابعة لـ«مجموعة جميرا»، والتي تحظى بثقة واسعة، نظراً لقدرتها على الارتقاء بتميز الشقق الفندقية إلى مستويات جديدة من خلال توفير تجربة معيشة فريدة بطابع شخصي، تجمع فيه فخامة فنادق الخمس نجوم مع الخصوصية المطلقة والأجواء المنزلية المفعمة بالراحة والاسترخاء.

وتعتبر هذه المساكن الأنيقة درّةَ التاج في مشروع «مارينا جيت»، حيث تم تصميم الشقق والمساكن والفلل بعناية فائقة، روعي فيها تقديم إطلالات شاملة عبر النوافذ الزجاجية الكبيرة.

وتوفر وحدات البرج مساحات واسعة ومثالية لإقامة مسافري الأعمال والباحثين عن الترفيه، علاوة على العائلات، حيث يشعر الضيوف وكأنهم في منازلهم، مع غرف معيشة فسيحة، ومطابخ مفتوحة مزودة بكل التجهيزات والمستلزمات، وغرف النوم الأنيقة، وأماكن مريحة للعمل، ومجموعة من المرافق الأخرى التي تلبي تطلعات الزوار.

- «جميرا ليفنج مارينا» رابع منشأة فندقية تابعة لعلامة «جميرا ليفنج» حول العالم.

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