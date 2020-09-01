«فلاي دبي» توفر تغطية تأمينية مجانية عالمية ضد «كوفيد-19»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة فلاي دبي، أمس، أن المسافرين على متن ناقلاتها، الذين حجزوا للسفر بين الأول من سبتمبر و30 نوفمبر 2020، سيحصلون تلقائياً على تغطية عالمية مجانية ضد جائحة «كوفيد-19».

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الخدمة تغطي النفقات الصحية للمسافرين، وتكاليف الحجر الصحي، إذا تم تشخيص إصابتهم بـ«كوفيد-19»، أثناء رحلتهم، وهي صالحة لمدة 31 يوماً، وتبدأ من الوقت الذي يستقلون فيه أول رحلة ضمن برنامج سفرهم، في الفترة بين الأول من سبتمبر و30 نوفمبر 2020.

وتتيح الخدمة الاستفادة من تغطية النفقات الطبية، بحد أقصى يصل إلى 150 ألف يورو، وتكاليف الحجر الصحي حتى 100 يورو، يومياً، لمدة 14 يوماً.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله، إن التغطية التأمينية ستشجع المزيد من المتعاملين على السفر براحة بال، كما ستساعد حماية رحلة الركاب مع مزيد من الاحتياطات والإجراءات المحسّنة، في تحفيز تدفق التجارة والسياحة على مستوى العالم.

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