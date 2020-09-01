«طيران الإمارات» و«فلاي دبي» توفران السفر إلى 100 وجهة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركتا «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» عن استئناف توفير خيارات سفر واسعة وسلسة وآمنة لعملائهما، تشمل 100 وجهة عبر دبي، حيث أعادت الناقلتان، إثر الاستئناف التدريجي لرحلات الركاب إلى مختلف الوجهات العالمية، إحياء شراكتهما الناجحة والاستراتيجية لتزويد عملائهما بمزيد من فرص السفر بمرونة وسهولة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، أصبح بإمكان عملاء «طيران الإمارات» الآن السفر على رحلات الرمز المشترك إلى أكثر من 30 وجهة مع «فلاي دبي»، كما أصبح أكثر من 70 وجهة لـ«طيران الإمارات» متوافرة أمام عملاء «فلاي دبي».

وتشمل بعض وجهات «فلاي دبي» المفضلة لركاب «طيران الإمارات» كلً من بلغراد وبوخارست وكييف وصوفيا وزنجبار.

شبكة واسعة

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «يسعدنا أن نوفر لعملائنا مجدداً الاستفادة من تكامل (طيران الإمارات) و(فلاي دبي) للوصول إلى شبكة واسعة، والاستمتاع بتجربة سفر آمنة وسلسة ومريحة عبر دبي، بتذكرة واحدة وبرنامج ولاء مشترك، واستلام أمتعتهم في وجهتهم النهائية».

وأضاف أن «الشراكة بين الناقلتين حققت منذ إطلاقها في عام 2017 نجاحات كثيرة، وسنعمل معاً خلال الأشهر المقبلة لإعادة فتح المزيد من المحطات العالمية أمام عملائنا».

نمو الطلب

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله، عن ثقته باستمرار نمو الطلب على السفر مع قيام مزيد من الدول برفع القيود المفروضة على السفر الدولي تدريجياً.

وقال إن «(فلاي دبي) استأنفت عملياتها إلى 32 نقطة عبر الشبكة منذ يونيو، وتعمل على إضافة المزيد خلال الأشهر القليلة المقبلة»، مشيراً إلى أن «دبي جددت بروتوكولات قوية للصحة والسلامة، شجعت على السفر، سواء للعمل أو للسياحة أو للم الشمل بين العائلات».

وأضاف: «نحن نتمتع بالمرونة لتحقيق أقصى استفادة من أسطولنا، ودعم الجهود الحكومية لتشغيل رحلات الإجلاء وتعزيز عمليات الشحن، وستواصل شراكتنا مع (طيران الإمارات) تسهيل انتقال سلس للمسافرين والبضائع عبر شبكتنا المشتركة في مرحلة التعافي».

الصحة والسلامة

وستوفر «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» تجارب سفر تحت العلامة التجارية لكل منهما، مع المحافظة على صحة وسلامة العملاء والموظفين على الأرض وفي الأجواء كأولوية قصوى. وتنفذ الناقلتان إجراءات وقائية من «كوفيد-19» في كل خطوة من رحلة العميل، بما في ذلك التعقيم الشامل لجميع نقاط الاتصال، إضافة إلى وجود مرشحات HEPA المتقدمة على الطائرات، القادرة على تخليص هواء المقصورة من ذرات الغبار والمواد المسببة للحساسية والجراثيم.

ويخضع جميع ركاب «الترانزيت» الذين يمرون عبر دبي للفحص الحراري في المطار. ويرتدي جميع العاملين في مطار دبي الدولي معدات الحماية الشخصية PPE. ويعمل العديد من رحلات «فلاي دبي» إلى وجهات في إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا انطلاقاً من (المبنى 3) في مطار دبي الدولي، ما يسهل على العملاء مواصلة السفر على رحلات «طيران الإمارات» من دبي وإليها.

ويعد إبراز شهادة فحص PCR سلبية إلزامياً لجميع القادمين إلى دبي وركاب «الترانزيت» لضمان سلامة عملاء «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» عبر مطار دبي.

شراكة

دخلت الشراكة بين شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» حيز التنفيذ للمرة الأولى في أكتوبر 2017، ولقيت استجابة جيدة من العملاء الذين استفادوا من سعة خيارات السفر، إضافة إلى تجربة «ترانزيت» سلسة عبر دبي، حيث سافر أكثر من خمسة ملايين راكب بين مختلف المدن، ضمن شبكتي الناقلتين خلال العامين الأولين من الشراكة.

وفي أغسطس 2018، اعتمدت «فلاي دبي» برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين «سكاي واردز طيران الإمارات». ويتيح البرنامج كسب المزيد من أميال «سكاي واردز» وأميال الفئة، والوصول إلى مكافآتهم بشكل أسرع، والتمتع بامتيازات لدى ارتقائهم عبر فئات العضوية.

خيارات السفر تشمل 70 وجهة لـ«طيران الإمارات» و30 وجهة مع «فلاي دبي».

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