«طيران الإمارات» تستأنف رحلاتها إلى «لوساكا» اعتباراً من 4 سبتمبر

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت «شركة طيران الإمارات» أنها ستستأنف تشغيل رحلاتها إلى لوساكا، عاصمة زامبيا، برحلتين أسبوعياً، اعتباراً من الرابع من سبتمبر المقبل، ليرتفع بذلك عدد الوجهات التي تغطيها إلى 79 مدينة.

وأفادت الشركة، في بيان لها أمس، بأن استئناف الرحلات إلى لوساكا، يوفر فرصة أمام المتعاملين مع «طيران الإمارات» للسفر براحة وأمان إلى دبي، ومنها إلى مختلف محطاتها في الشرق الأوسط وأوروبا وغرب آسيا والأميركتين والشرق الأقصى، كما ستوسع إضافة لوساكا شبكة «طيران الإمارات» في إفريقيا إلى تسع مدن.

وبحسب الشركة، ستعمل الرحلات إلى لوساكا بطائرات من طراز «بوينغ 777-300ER»، يومي الأحد والجمعة، إذ تغادر الرحلة «ئي كيه 713» مطار دبي الدولي في الساعة 8:20 صباحاً، وتصل إلى لوساكا في الساعة 1:30 بعد الظهر، فيما تقلع رحلة العودة «ئي كيه 714» من لوساكا في الساعة 3:30 عصراً، لتصل إلى دبي في الساعة 12:35، بعد منتصف الليل.

وأكدت «طيران الإمارات» أنه يمكن للمسافرين، من مختلف محطات الناقلة التوقف في دبي، مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال أعمال وسياح دوليين.

وشددت على أنه، ولضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمعات، فإن إبراز شهادة فحص «كوفيد-19» PCR، يعتبر إلزامياً لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي، ودولة الإمارات عموماً، قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بصرف النظر عن البلد الذي يأتون منه. ولفتت «طيران الإمارات» إلى أنها تطبق مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر، لضمان سلامة المتعاملين وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً.

إضافة وجهة لوساكا بزامبيا توسع شبكة «طيران الإمارات» في إفريقيا إلى 9 مدن.

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