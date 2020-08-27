«دبي للسلع» يطلق منصة إلكترونية لتجارة المنتجات الزراعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، المنصة الإلكترونية «أغريوتا» وهي سوق مخصصة لتجارة وتوريد السلع الزراعية بالاعتماد على حلول تكنولوجيا «بلوك تشين»، بهدف المساهمة في سد الفجوة القائمة بين ملايين المزارعين الريفيين في الهند وصناعة الأغذية بدولة الإمارات.

وأفاد المركز في بيان، بأن المنصة التي تم تطويرها بالتعاون مع مؤسسة «كروب داتا» الهندية، تتيح للمزارعين الهنود فرصة التواصل المباشر مع الأطراف العاملة في قطاع الأغذية بالإمارات، بما في ذلك شركات تصنيع الأغذية وتجّار التجزئة والجملة، كما تمكنهم من تجاوز خطوة الوسطاء، الأمر الذي سيعزّز من قوّة سلسلة التوريد مع ضمان إمكانية تتبع المنتجات والسلع لإيجاد قيمة أفضل لصالح الأطراف المعنية.

وتوفر هذه السوق الإلكترونية إمكانية تتبع السلع والمنتجات بشكل شامل إلى جانب الشفافية، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ عمليات التحقق حتى آخر مرحلة وتوسيع نطاق البنية التحتية في مجال تكنولوجيا «البلوك تشين». وفضلاً عن ذلك، سيضمن النظام المصرفي المبتكر ضمن هيكل حساب الضمان متعدد المستويات تنفيذ المعاملات النقدية بشكل آمن عند استخدام هذه المنصة الإلكترونية.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إن «توظيف إمكانات تكنولوجيا (بلوك تشين) في تجارة السلع والمنتجات الغذائية، يأتي كأولوية قصوى لدى مركز دبي للسلع المتعددة»، مشيراً إلى أن «إطلاق منصة التجارة الإلكترونية (أغريوتا) يمثل الخطوة الطبيعية التالية في سياق تحقيق هذا الهدف».

ولفت إلى أن دولة الإمارات تتمتع بتاريخ طويل ومشترك مع دولة الهند، معتبراً المنصّة الجديدة ستعزز العلاقة المتينة بين البلدين، مما سينعكس إيجابياً على ملايين المزارعين في جميع أنحاء الهند إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات.

المنصة تتيح للمزارعين الهنود التواصل مع العاملين في «الأغذية» بالدولة.

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