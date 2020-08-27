انطلاق «مؤتمر السوق العقاري الإماراتي والسعودي» الأحد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن معهد دبي العقاري، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن إطلاق «مؤتمر السوق العقاري الإماراتي والسعودي - ما بعد (كوفيد-19)»، الأحد المقبل، بالتعاون مع مركز القرار الذكي للتدريب من السعودية.

وأفاد المعهد في بيان، أمس، بأن الحدث سيسلط الضوء على عمق العلاقات بين البلدين، في سبيل مواجهة تحديات الجائحة، من خلال التوصل إلى أفضل الحلول الممكنة، للنهوض بالقطاع العقاري في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

ويستقطب المؤتمر الافتراضي نخبة من المتحدثين والخبراء في المجال العقاري من الإمارات والسعودية، لتطوير المعرفة العقارية، التي تمثل جانباً مهماً من التعاون المشترك، حيث يشتمل على سبعة محاور رئيسة، هي: الاقتصادي، التمويلي، التسويقي، التعليمي، التكنولوجي، التشريعي، والمحور الاستثماري.

وسيتم تخصيص 50 دقيقة لمناقشة كل محور، مع توفير الوقت الكافي لطرح الأسئلة والرد عليها.

وإضافة إلى ذلك، سيتابع المشاركون عروضاً تقديمية حول الدور المعرفي الرائد لمعهد دبي العقاري، فضلاً عن عروض متخصصة أخرى، وتنظيم دورة مستشار مبيعات دولي لعقارات دبي ودورة الدبلوم العقاري.

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