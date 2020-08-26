«إمارات» توزع أسطوانات الغاز مباشرة على عملاء «أكواكول»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، اتفاقية شراكة مع «أكواكول ميترينج المحدودة»، التابعة لشركة الإمارات ديستركت كولينج (إميكول) المملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، لتصبح بموجبها مورّد أسطوانات الغاز الحصري لمحفظة «أكواكول» من المشروعات السكنية والتجارية والصناعية.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن الشراكة الجديدة تتيح لعملاء «أكواكول» في دبي الحصول على أسطوانات الغاز من «إمارات» مباشرة، عن طريق بوابة إلكترونية وتطبيق ذكي، وهي عملية سريعة ومريحة ومتاحة على مدار الساعة.

وتماشياً مع إجراءات الصحة والسلامة الصارمة، يمكن للعملاء أيضاً استخدام حلول الدفع من دون تلامس عند توصيل أسطوانات الغاز الخاصة بهم.

وتعد الاتفاقية مع «أكواكول» أولى مراحل استراتيجية «إمارات» للنمو في قطاع الغاز المسال، حيث تهدف المؤسسة إلى تعزيز محفظة عملائها، وتقديم خدمات وحلول مبتكرة عبر مختلف الصناعات في دولة الإمارات.

وقال المدير العام لمؤسسة «إمارات»، المهندس علي خليفة الشامسي، إن «المبادرة الجديدة ستتيح لنا توزيع أسطوانات الغاز المسال مباشرة للمستخدمين النهائيين في إمارة دبي، وذلك من خلال شراكتنا الحصرية مع (أكواكول)».

وأضاف: «نتوقع فرصاً كبيرة لإعادة ابتكار معايير الخدمة وضمان الجودة في سوق الغاز المسال المحلي، عن طريق ربط عملياتنا بعمليات التوصيل والمبيعات وجهود خدمة العملاء، مع الاستفادة من أحدث وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأتمتة».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «أكواكول»، محمد سيف الكتبي، إن «هذه الشراكة جاءت في الوقت المناسب، من ناحية الحلول الذكية المتكاملة بين (أكواكول) و(إمارات)»، لافتاً إلى أنه «في ظل السيناريو الحالي الذي يضع تطبيق معايير الصحة والسلامة العامة في مقدمة الأولويات، يضمن هذا النوع من الخدمات حصول العملاء على مستويات لا تضاهى من الخدمة».

وأضاف أنه «مع وجود احتمالات للتوسع في هذه الشراكة لتشمل نماذج أعمال مختلفة، تتكيف مع أحدث الحلول وتعزز كفاءات توصيل أسطوانات الغاز المسال من المصدر مباشرة، فإن عدم وجود أي طرف ثالث يعد ميزة إضافية أخرى يحصل عليها المستهلك النهائي».

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