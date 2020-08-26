«دبي للاستثمار»: تسليم برج البرشاء سبتمبر المقبل

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي للاستثمار العقاري، التابعة لـ«دبي للاستثمار»، عن إحراز تقدم ملحوظ في برج البرشاء، بعد أن وصلت نسبة الإنجاز إلى 95%، لتستعد لتسليمه في سبتمبر 2020.

وقال المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري، عبيد محمد السلامي، في بيان أمس، إن «برج البرشاء هو أول مشروع للشركة في منطقة البرشاء»، لافتاً إلى «أن البرج يوفر مزيجاً مثالياً من المساحات السكنية والتجارية في بيئة حضرية».

ووفقاً للبيان، تم تطوير المشروع على مساحة قدرها 39 ألف قدم مربعة تقريباً، ويتألف من 278 وحدة سكنية، تضم 132 استوديو، و122 شقة من غرفة واحدة، و24 شقة من غرفتين ضمن 14 طابقاً.

كما يحتوي البرج على منطقة تجارية تجاوز مساحتها الإجمالية 22 ألف قدم مربعة، صممت لاستيعاب سبعة محال للتجزئة. أما المرافق الترفيهية داخل البرج فتتضمن صالة للألعاب الرياضية ومنطقة للألعاب، كما يضم البرج أربعة طوابق لمواقف السيارات تتسع لأكثر من 300 مركبة.

يشار إلى أن شركة دبي للاستثمار العقاري تمكنت، خلال السنوات الماضية، من تسليم العديد من المشروعات السكنية والتجارية والصناعية في دولة الإمارات. وتشمل مشروعاتها السكنية: «تلال مردف» في منطقة مردف، و«ريتاج» في مجمع دبي للاستثمار، إضافة إلى العديد من المباني السكنية والمشروعات متعددة الاستخدامات.

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