«دبليو كابيتال» تسوّق لمشروعات «إعمار»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت في دبي، أمس، فعاليات المعرض العقاري، الذي تنظمه شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، بالتعاون مع «شركة إعمار العقارية»، وذلك بهدف التسويق لمشروعات «إعمار».

وقال رئيس مجلس إدارة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، في بيان أمس، إن المعرض يمثل إحدى الفعاليات المهمة التي تنظمها الشركة بشكل دوري، وتضعه على رأس أجندتها العقارية المحلية، حيث بات منصة راقية لتسويق المشروعات العقارية المهمة، بما يُتيحه من فرص الوصول إلى شرائح متنوّعة من المستثمرين العقاريين.

وأضاف: «تعمل (دبليو كابيتال) على تسويق جميع الفئات العقارية، بدءاً من المشروعات الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمحدود، وصولاً إلى المشروعات والمجمعات الفاخرة».

ووفقاً للبيان، تعدّ «إعمار العقارية»، المدرجة في سوق دبي المالي، واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، وتتمتع بحضور قوي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، مع رصيد كبير من الأراضي يصل إلى 1.7 مليار قدم مربعة في دولة الإمارات، وأسواق عالمية رئيسة.

كما أن لدى «إعمار» سجل بالإنجازات في استكمال المشروعات وفقاً للمواعيد المحددة، إذ سلمت منذ عام 2002 أكثر من 64 ألفاً و700 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية، فيما يعتبر كل من «برج خليفة»، و«دبي مول»، من أهم المشروعات التي طوّرتها «إعمار العقارية» حتى اليوم.

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