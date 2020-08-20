«طيران الإمارات»: خياران إضافيان لتذاكر السفر قبل 31 أغسطس

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قالت شركة طيران الإمارات إنها أتاحت خيارين إضافيين لمتعامليها المتأثرين بجائحة «كوفيد-19»، في حال كان المسافرون قد حجزوا تذكرتهم في 31 أغسطس 2020 أو قبل هذا التاريخ للسفر في 30 نوفمبر 2020 أو قبل هذا التاريخ .

وأضافت الشركة على موقعها الشبكي أنه يمكن الاحتفاظ بالتذاكر لاستخدامها في المستقبل، وسيتم تمديد صلاحيتها حتى 24 شهراً من تاريخ الحجز الأصلي، مشيرة إلى أنها ستقبل السعر الذي دفعه المتعاملون مقابل حجزهم الأصلي لأي رحلة إلى نفس الوجهة أو المنطقة، وفي أي وقت، من دون فرض أي رسوم خلال هذه الفترة.

وبيّنت أنه ليس على المسافرين سوى الاتصال لتحديد التوقيت الجديد لرحلتهم عندما يصبحون مستعدين للسفر.

وأشارت إلى أنه يمكن أيضاً تحويل الحجز الأصلي إلى قسيمة سفر، وستعادل قيمة قسيمة السفر المبلغ الذي دفعه المتعاملون مقابل حجزهم الأصلي، لافتة إلى أن صلاحية قسيمة السفر ستكون لمدة عام واحد من تاريخ الإصدار، يمكن تجديدها لعام آخر، ويمكن استبدال القسيمة بتذكرة طيران أو منتجات وخدمات أخرى من طيران الإمارات بقيمة توازي مبلغ القسيمة.

وبيّنت أن خيار «الاحتفاظ بتذاكر السفر» أو «قسائم السفر» يتيح للمسافر تغيير وجهته، وسيتم قبول السعر الذي دفعوه لرحلتهم لحجز رحلة إلى الوجهة نفسها أو إلى وجهة ضمن المنطقةنفسها، على سبيل المثال، في حال كانت لندن وجهتهم الأصلية، يمكنهم إعادة حجز رحلة إلى أمستردام من دون دفع أي رسوم إضافية.

وذكرت أنه لن تفرض أي رسوم تعديل عندما يعيد المتعاملون الحجز خلال فترة 24 شهراً، سواء من خلال خيار «الاحتفاظ بتذاكر السفر» أو «قسائم السفر»، وبالتالي سيستفيدون من مرونة أكبر للتخطيط لرحلاتهم المستقبلية.

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