«طيران الإمارات» تستأنف تشغيل جميع وجهاتها الـ 143 بحلول صيف 2021

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إن الناقلة ستستأنف العمليات إلى جميع وجهاتها ضمن شبكتها العالمية، البالغة 143 محطة بحلول صيف العام المقبل 2021.

وأضاف الرضا لشبكة «سي إن بي سي»، أن الطلب على السفر يواصل الارتفاع مع استئناف الرحلات الجوية للناقلة، مشيراً إلى أن عدد المسافرين سجل نمواً بنسبة الضعف خلال الفترة الحالية، مقارنة بشهر يوليو الماضي، سواءً بالنسبة لركاب العبور (الترانزيت) أو المسافرين القادمين إلى دبي.

وذكر أن تخفيف قيود السفر واستئناف حركة السياحة الدولية إلى دبي أسهما في نمو الأعداد، مضيفاً: لاحظنا ارتفاعاً في أعداد المسافرين والسياح الذين يدخلون دبي، انعكس على تحسن إشغال الطائرات والفنادق أيضاً.

وبيّن أن أعداد الرحلات الجوية ستعتمد على الطلب إلى جانب الامتثال لقيود السفر في بعض البلدان.

وتشغل «طيران الإمارات» رحلاتها إلى 72 وجهة عالمية حالياً، ترتفع إلى 75 وجهة في سبتمبر المقبل، بعد إضافة وجهات هيوستن (23 أغسطس)، وبيرمنغهام (اعتباراً من الأول من سبتمبر)، فضلاً عن وارسو اعتباراً من الرابع من سبتمبر المقبل.

وقالت شركة «طيران الإمارات»، إن «عدد المحطات - بعد وصولها إلى 70 وجهة - أصبح يزيد على نصف عدد المدن التي كانت تخدمها قبل جائحة (كوفيد-19)، حيث تواصل الناقلة توسيع عملياتها تدريجياً، مع المحافظة على صحة وسلامة ومتعامليها وأطقمها كأولوية قصوى».

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