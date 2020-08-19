«طيران الإمارات» و«فلاي دبي» تستأنفان رحلات الركاب إلى 96 وجهة عالمية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت البيانات الصادرة عن شركتي «طيران الإمارات»، و«فلاي دبي»، ارتفاعاً متواصلاً في عدد الوجهات ضمن شبكة الناقلتين حول العالم، وذلك مع تطبيق بروتوكولات جديدة للسفر الجوي، تسهل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوّار والمجتمعات. وبلغ إجمالي عدد الوجهات إلى الآن ضمن شبكة الشركتين، 96 وجهة، منها 72 محطة لـ«طيران الإمارات»، و24 لـ«فلاي دبي»، مقارنة مع 76 وجهة في بداية شهر يوليو الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 26%.

وتعدّ محطة «سيبو» أحدث وجهات شركة «طيران الإمارات»، إذ استأنفت «الناقلة» رحلاتها إلى هذه المحطة، اليوم، وسيرتفع إجمالي عدد المحطات التي تغطيها شبكة «طيران الإمارات» العالمية إلى 75 وجهة في سبتمبر، بعد إضافة وجهات هيوستن (23 أغسطس)، وبيرمنغهام (اعتباراً من الأول من سبتمبر)، فضلاً عن وارسو اعتباراً من الرابع من سبتمبر المقبل برحلتين في الأسبوع بداية، ترتفع إلى ثلاث رحلات أسبوعياً في السابع من أكتوبر 2020. وتعتبر وارسو المدينة الأوروبية الـ25 ضمن شبكة الناقلة. وقالت شركة «طيران الإمارات»، إن «عدد المحطات - بعد وصولها إلى 70 وجهة - أصبح يزيد على نصف عدد المدن التي كانت تخدمها قبل جائحة (كوفيد-19)، حيث تواصل الناقلة توسيع عملياتها تدريجياً مع المحافظة على صحة وسلامة ومتعامليها وأطقمها كأولوية قصوى».

بدورها، أعلنت «فلاي دبي»، الأسبوع الماضي عن استئناف رحلاتها إلى ألماتي ونور سلطان في كازاخستان اعتباراً من 18 الجاري. وكانت «الناقلة» في وقت سابق من هذا الأسبوع، قد استأنفت رحلاتها أيضاً إلى كل من دكا وجيبوتي والكويت، ليصل إجمالي عدد الوجهات التشغيلية على شبكتها إلى 24 وجهة.

وبحسب الموقع الشبكي، تعتبر زنجبار، أحدث وجهات الناقلة التي ستطلق خدماتها إلى هذه المحطة خلال شهر أغسطس الجاري، ليصل إجمالي عدد الوجهات لشركة «فلاي دبي»، إلى 25 محطة. واعتباراً من 18 الجاري، بدأت رحلة «فلاي دبي» رقم (FZ 1735) إلى مطار ألماتي الدولي، مرتين في الأسبوع يومي الثلاثاء والجمعة. واستأنفت رحلة «فلاي دبي» رقم (FZ 1705) اعتباراً من 19 الجاري، إلى مطار نور سلطان نزارباييف الدولي مرتين في الأسبوع.

وقالت الشركة إنه يمكن للمسافرين الآن الحجز عبر موقع الشبكي للناقلة، ووكلاء السفر المعتمدين لـ«فلاي دبي»، مشيرة إلى أنها ستستمر في إضافة المزيد من الوجهات وأعداد الرحلات إلى جداولها خلال الصيف تبعاً للموافقات الحكومية.

السفر إلى سيشيل

توفر «طيران الإمارات» للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات فرصاً للسفر إلى سيشيل، بعد أن أصبحت أول ناقلة دولية تستأنف تشغيل رحلاتها إلى الجزيرة، بالتزامن مع إعادة فتح شواطئها ومرافقها السياحية أمام السياح في الأول من أغسطس الجاري.

وقالت الناقلة، في بيان صحافي أمس، إن أسعار السفر في الدرجة السياحية تبدأ من 3705 دراهم، وفي درجة رجال الأعمال من 10 آلاف و915 درهماً، وفي الدرجة الأولى من 22 ألفا و45 درهماً. ويسري العرض على الحجوزات اعتباراً من اليوم وحتى السابع من سبتمبر المقبل، للسفر حتى 31 مايو2021. ويتعين على المسافرين من الإمارات تقديم نتيجة سلبية لاختبار «كوفيد-19»، أجري في غضون 72 ساعة قبل السفر.

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