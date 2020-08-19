23 مبتكرا جديدا يحصلون على منحة «إكسبو لايف» الدولية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن إكسبو 2020 دبي، انضمام 23 مبتكرا جديدا إلى قائمة الحاصلين على منحة «إكسبو لايف» في الدورة الخامسة لبرنامج منح الابتكار المؤثر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحاصلين على المنحة الدولية إلى 142 مبتكرا من 76 بلدا، بينهم أكثر من 20 مبتكرا من المنطقة العربية.



ووقع الاختيار على أحدث المنضمين إلى البرنامج من بين أكثر من أربعة آلاف مبتكر من 170 دولة، تقدموا للحصول على المنحة الدولية في الدورة الخامسة للبرنامج.

وتعالج المشروعات المختارة بعضا من أهم التحديات التي تواجهها شعوب العالم، من خلال وضع حلول مبتكرة لها، تساعد المجتمعات المحلية على تجاوز تلك التحديات، وهو الهدف الرئيس الذي تأسس البرنامج من أجله عام 2016، انطلاقا من دور «إكسبو 2020 دبي» كحدث دولي ومحفل لشعوب العالم لمناقشة التحديات الملحة ووضع حلول لها تحت شعار «تواصل الشعوب وصنع المستقبل».



وقال نائب رئيس أول «إكسبو لايف»، يوسف لويز كايرز، في بيان أمس: «يُظهر (إكسبو 2020 دبي) من خلال برنامج (إكسبو لايف) التزامه المستمر بإيجاد حلول تحقق أثرا اجتماعيا إيجابيا للأجيال القادمة في جميع أنحاء العالم، وبدعم الشركات الناشئة التي تحقق هذا الأثر».

ومن بين المبتكرين العالميين الذين انضموا إلى برنامج منح الابتكار المُؤثر في الدورة الخامسة شركة «برين تريب» في مالطا، التي أسسها بعض المتحمسين لدراسة المخ والعقل، ممن لديهم خلفية عن العلوم المعرفية وعلم الأعصاب والطب.



وقالت المؤسّسة المشتركة لمنصة أمل وورك، روان علوي: «استلهمت فكرة المشروع من تجربتي الشخصية ومن تجربة شركة عائلتي في مجال المقاولات، حيث ينتظر العمال على الأرصفة ليقترب منهم أي صاحب عمل محتمل. وطرحت فكرة المشروع من خلال برنامج (إكسبو لايف) في يوليو 2019 عند انطلاق الدورة الخامسة للبرنامج، واختير المشروع من بين أربعة آلاف و45 متقدما من 170 بلدا».



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