«دبي للإيداع»: توزيع 20.63 مليار درهم من الأرباح النقدية للشركات المدرجة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي للإيداع، أول شركة مستقلة لخدمات الإيداع المركزي للأوراق المالية في دولة الإمارات، والتابعة لسوق دبي المالي، أمس، عن إنجاز عملية توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية 2019، حيث تم توزيع ما مجموعه 20.63 مليار درهم على 356 ألفاً و480 مستثمراً.

وأشارت في بيان، أمس، إلى أن عدد الشركات التي قامت دبي للإيداع بإدارة عملية توزيع الأرباح نيابة عنها بلغ 29 شركة مدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبي. وتم توزيع الأرباح من خلال التحويلات المصرفية وبطاقة «آيفستر».

ويمثل إجمالي المبالغ المحولة وعدد المستثمرين المستحقين لها، الأرباح الموزعة من الشركات المدرجة، إضافةً إلى مدفوعات عرض الاستحواذ النقدي المقدم من قبل شركة موانئ دبي العالمية لمساهميها.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة دبي للإيداع، مريم فكري: «تعتمد الشركة على مجموعة من حلول التقنية المالية الرائدة (فينتك)، التي تتيح لنا إنجاز عملية توزيع الأرباح النقدية على المستثمرين بفعالية وسلاسة. ويتم تطوير تلك الحلول بصورة مستمرة من قبل سوق دبي المالي لتعزيز نجاحاته خلال العقد الأخير في مجال توزيع الأرباح، حيث حقق السوق نقلة نوعية في أساليب تقديم خدمات أسواق المال بوجه عام وخدمات توزيع الأرباح النقدية على وجه الخصوص منذ عام 2011».

وأضافت: «في هذا السياق، تعتمد دبي للإيداع في المرحلة الحالية على نظام متطور لتوزيع الأرباح إلكترونياً، استناداً إلى قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة توضح التوزيعات الجديدة لكل مستثمر، والتوزيعات غير المستلمة، والتوزيعات المستلمة سابقاً، ما يسهم في سرعة إنجاز عملية توزيع الأرباح على مئات الآلاف من المستثمرين خلال فترة وجيزة، وبمجرد استلامها من الشركات المدرجة».

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