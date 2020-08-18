«دبي الجنوب» تطلق نظام الإيجار المنتهي بالتملك لمدة 10 سنوات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «دبي الجنوب للعقارات»، أمس، عن إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للمستأجرين الجدد في مشروعها «النبض»، الذي يعد القلب النابض للمنطقة السكنية في «دبي الجنوب»، والذي يمتاز بسهولة الوصول المباشر من خلال شارع «إكسبو».

وذكرت الشركة في بيان، أنه في إطار التزامها بتوفير الحلول المرنة بكلفة ميسّرة للمقيمين، يمكن للمستأجرين الآن اختيار سداد الدفعات ربع السنوية لوحداتهم أثناء إقامتهم بها وتملكها بالكامل بعد 10 سنوات.

وأضافت أنه علاوة على ذلك، فإنها تقدم شروط خروج سهلة من دون وجود أي التزام بالشراء، حيث تساعد هذه الخطة في إتاحة الفرص أمام الأفراد لتملك العقارات، مع الاستغناء التام عن الدفعات الأولى التي تكون مطلوبة في العادة، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يختارون الاستفادة من العرض، سيحصلون على إيجار شهرين مجاناً في بداية العقد. وقال محمد العوضي من «دبي الجنوب للعقارات»: «إننا في (دبي الجنوب) نؤكد التزامنا إزاء دعم مجتمعنا التجاري والسكني المتنامي، وذلك من خلال توفير الحلول المناسبة بأسعار معقولة».

وأضاف أنه «نظراً للظروف الراهنة، فإننا ندرك التحديات التي يواجهها الكثيرون، الأمر الذي دفعنا إلى تطوير خطة تمنح المستأجرين ضماناً لامتلاك وحداتهم العقارية».

وأشار العوضي إلى أن المنطقة السكنية في «دبي الجنوب» تستحوذ على جاذبية عالية من قبل العاملين في المنطقة، لاسيما مع تطوير موقع «إكسبو 2020».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news