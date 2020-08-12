الاتحاد: تسهيل عودة المقيمين من الخارج عن طريق "الموافقة المسبقة"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اعتمدت الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، المرحلة الثانية من برنامج عودةالمقيمين مع توفير خدمة الموافقة المسبقة، وبذلك أصبح بمقدور المقيمين في إمارة أبوظبي العودة إلى الدولة بشكل ميسر من دون الحاجة الى الانتظار للحصول على الموافقات أثناء وجودهم في الخارج.

وتنطوي هذه الخطوة على بشرى سارة لضيوف "الاتحاد للطيران" المقيمين داخل الدولة وخارجها، خصوصاً مع تزامنها مع عودة المدارس والجامعات ومختلف الأنشطة التجارية والمرافق الاجتماعية والخدمية في أبوظبي.

وأصبح بمقدور مقيمي الدولة الآن العودة إلى أبوظبي بسهولة ويسر من دون الحاجة للتسجيل وانتظار الحصول على موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وعوضاً عن ذلك يمكنهم إجراء منح الموافقة المسبقة الفوري، وذلك قبل عملية حجز تذاكرهم.

وقبل البدء بحجز تذاكر السفر، ينصح المقيمون بزيارة الموقع السهل الاستخدام https://uaeentry.ica.gov.ae وتحديث رقم بطاقة الهويةالاماراتية ورقم جواز السفر ،وذلك للتحقق من حالة دخولهم إلى الدولة بما يتوافق مع صلاحية تأشيرة إقامتهم في دولة الامارات.

ولايزال يتعين على جميع الركاب القادمين إلى أبوظبي أو عبرها على متن رحلات "الاتحاد للطيران" إبراز نتائج سلبية لفحص كورونا المستجد من مركز طبي معتمد لدى الحكومة. وتتوافر المزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني www.etihad.com/destinationguide، ويجب إجراء فحص PCR خلال 96 ساعة من مغادرتهم إلى أبوظبي وإبراز شهادة تحليل سلبية، علماً بأنه يتم إعفاء الأطفال دون سن الثانية عشرة وأصحاب الهمم الذين يعانون إعاقة متوسطة أو شديدة من إجراء الفحص في الوقت الحالي. وبالنسبة للقادمين من الولايات المتحدة الأميركية، يجب إتمام المغادرة خلال 96 ساعة من الحصول على نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا المستجد.

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