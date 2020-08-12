«الاقتصاد»: استدعاء 1774 سيارة «مرسيدس بنز»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق حملة استدعاء لدواعي السلامة، تشمل 1774 سيارة «مرسيدس بنز» من طرز مختلفة، وذلك بالتعاون مع «مشاريع قرقاش»، وشركة «الإمارات للسيارات» وكلاء «مرسيدس بنز» في الإمارات.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء يشمل 1614 سيارة من طراز (G-Class) نموذج 463، موديل 2019-2020، بسبب وجود عيب في وحدة القفل التفاضلي، فضلاً عن 103 سيارات من طراز (AMG GT) نموذج 190 موديلات 2015-2018، و42 سيارة من طراز (G-Class) نموذج 463، وثلاث سيارات من طراز (C-Class) نموذج 205، وذلك بسبب انخفاض سرعة الدوران المحرك في البداية الباردة، إضافة إلى 10 سيارات من طراز (GLC-Class) نموذج 253 موديل 2020 وسيارتين من طراز (AMG GT) نموذج 290، وذلك بسبب عيب في قفل مسند المقعد الخلفي الأيسر.

وأضافت أنه سيتم التواصل مع العملاء المعنيين لإبلاغهم بإحضار السيارات للفحص، على أن تتم عملية الإصلاح مجاناً.

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