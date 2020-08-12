«دبي للسياحة» تمدّد فترة تنفيذ متطلّبات الاستدامة الـ 19

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، عن تمديد فترة تنفيذ متطلّبات الاستدامة الـ19، وكذلك تسليم التقارير الشهرية لبرنامج أداة احتساب الكربون لمدة 12 شهراً إضافية، حيث يطلب من المنشآت الفندقية في الإمارة الالتزام بهذه المتطلبات التي تم ضمّها لنظام تصنيف المنشآت الفندقية، بهدف تحسين أداء الاستدامة في هذا القطاع على المدى الطويل، وهو ما يتماشى مع أهداف وجهود مبادرة «دبي للسياحة المستدامة».

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار حرص «دبي للسياحة» على دعم القطاع، ووضع الأسس القوية التي تضمن تعافيه واستعادة زخمه بعد انحسار جائحة «كورونا». وأفادت الدائرة في بيان، أمس، بأنه نتيجة لذلك ستستفيد المنشآت الفندقية من فترة التمديد لـ12 شهراً إضافية بما يمكّنها من ترتيب أوضاعها، وتعزيز قدراتها للالتزام بتلك المتطلّبات وتطبيقها بكفاءة عالية، موضحة أنه بناء على ذلك، فإنه اعتباراً من الأول من يوليو 2021 ستصبح تلك المتطلبات إلزامية، كما أنه من جهة أخرى يتضمن التمديد تأجيل تسليم التقارير الشهرية الخاصة بأداة احتساب الكربون حتى ذلك التاريخ أيضاً.

وأضافت أن متطلبات الاستدامة الـ19 تسهم في وضع لوائح تنظيمية للمنشآت الفندقية على اختلاف تصنيفاتها لتمكينها من إحداث تغيير إيجابي للقطاع.

وبيّنت «دبي للسياحة» أن المتطلّبات تغطي مجموعة متنوّعة من المجالات، بما في ذلك الإدارة المستدامة، ومقاييس الأداء، وتدريب الموظفين على الاستدامة، ولجنة إدارة الاستدامة، والالتزام بالمبادرات الحكومية المستقبلية، وتوعية النزلاء، والفعاليات الخضراء، وأنظمة إدارة الطاقة، وخطة إدارة الطاقة - خطة وسائل النقل، وأنظمة إدارة المياه، وخطة وإدارة المياه - والمناشف وشراشف الأسرّة، وخطة إدارة النفايات، وإدارة النفايات (المرافق)، وإدارة جودة الهواء(التدخين)، وخطة إدارة المشتريات، والمسؤولية المجتمعية.

وأشارت إلى أن التحسينات التي تنفذها الفنادق في عملياتها الداخلية، ستسهم بتطور الأداء العام للاستدامة في القطاع، وبالتالي الإسهام في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد دبي المتنوّع.

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