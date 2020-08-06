الزرعوني: إقبال على الاستثمار في عقارات دبي رغم تحديات كورونا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أفاد الخبير العقاري، رئيس شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، بأن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا ملحوظا على عقارات دبي رغم التحديات التي فرضتها الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لجائحة كورونا، وتم رصد رغبة قوية للاستثمار في عقارات الإمارة من جانب المستثمرين الأفراد والصناديق على العقارات الجاهزة.

وأشار الزرعوني إلى أن القطاع العقاري استطاع التكيف مع الأزمة في ظل تعظيم الأمر نحو استخدام المنصات الرقمية لإتمام عمليات التأجير أو تحصيل الإيجارات وإبقاء المشترين والمستأجرين المحتملين على تواصل دائم، في ظل صعوبات التنقل التي فرضتها الأزمة.



وأفاد بأن التقارير العقارية أظهرت نمو الطلب على المناطق السكنية الملائمة للعائلات من قبل مشتري الفلل السكنية في دبي خلال النصف الأول من العام، مع انخفاض الإيجارات لهذه الفئة في ضوء الحاجة إلى مساحات إضافية مستقلة وآمنة، ضمن نطاق منازلهم، لقضاء الوقت فيها في ظل قيود التنقل.

وأكد الزرعوني، أنه يقديم استشارات عقارية عبر بث مباشر من خلال موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» أسبوعيا، ويجاوب من خلالها على مئات الاستفسارات عن الاستثمار العقاري في إمارة دبي.



وقال، إن الدردشة تركز على نشر الوعي العقاري بأهمية الاستثمار في عقارات دبي، ويبرز الفرص السانحة أمام المستثمرين سواء عبر التملك أو التأجير بالوقت الراهن الذي يشهد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

ولفت إلى تقديم نصائح للمستثمرين بشتى الدول العربية حول أبرز الفرص الاستثمارية الموجودة بدبي، مضيفا: «هناك فرص استثمار حقيقة وجيدة في سوق دبي العقاري خلال الفترة الراهنة وستحقق مكاسب واسعة بعد انقضاء جائحة كورونا كما أن الوقت الحالي مناسب للاستثمار. وأنصح بالاستثمار العقاري في دبي والتي يمكنها تقديم عائدات إيجار أو أرباح رأسمالية، كونها تحتل موقعاً جغرافياً استراتيجياً، وتتمتع ببنية تحتية متطورة».



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