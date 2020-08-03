"العربية للطيران أبوظبي" تسيّر رحلات مباشرة الى كابول ودكا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "العربية للطيران أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن اضافة وجهتين جديدتين الى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة انطلاقا من ابوظبي إلى مدينتي كابول في افغانستان ودكا في بنغلادش ابتداء من 7 اغسطس 2020.

جدول الرحلات إلى كابول، اعتباراً من 07 أغسطس حتى 23 أكتوبر 2020، كافة المواعيد بالتوقيت المحلي

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني، أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وتمثل "العربية للطيران أبوظبي"، ثمرة اتفاقية بين "الاتحاد للطيران" و"العربية للطيران"، لتأسيس أول شركة طيران منخفض التكلفة في العاصمة أبوظبي بما يتماشى مع نموذج أعمال "العربية للطيران" لخدمات السفر منخفض التكلفة، وتأتي استكمالاً للخدمات التي تقدمها "الاتحاد للطيران" من أبوظبي، لتلبية الطلب المتنامي في المنطقة على السفر الجوي منخفض التكلفة.

وبدأت "العربية للطيران أبوظبي" عملياتها في يوليو 2020 برحلات مباشرة بين ابوظبي والاسكندرية وسوهاج في مصر.

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