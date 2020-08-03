«غرفة عجمان»: المفاعل السلمي.. نواة لمشروعات استراتيجية مستقبلاً

المصدر: عجمان - وام

أكّد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، عبدالله المويجعي، أن تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، بمحطة «براكة»، يمثل دخول دولتنا لفجر جديد من استخدام الطاقة النووية السلمية في إنتاج الكهرباء، بسواعد وكفاءات كوادرنا الوطنية، مشيداً بالإنجاز التاريخي والمُشرف لتكون الإمارات بهذا الإنجاز الأولى في العالم العربي.

وأضاف أن «دولة الامارات بقيادتها وشعبها، لا تعرف المستحيل، وتسعى نحو الريادة والتفوق في كل المجالات برؤية وهمة عالية، فالإنجازات والمشروعات الاستراتيجية تتوالى لترسخ دولة الإمارات مكانتها الإقليمية والعالمية في القطاعات كافة».

وتقدم المويجعي بالتهنئة إلى القيادة وشعب الإمارات بمناسبة هذا الحدث، الذى يمثل باكورة أعمال ونواة لمشروعات استراتيجية مستقبلاً، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تسابق لصناعة المستقبل، وتحويل التطلعات والطموحات إلى واقع ملموس.

وتابع: «قبل أيام أطلقت الإمارات (مسبار الأمل)، واليوم نبدأ في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية».

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