مطار دبي يوفر رحلات منتظمة ومباشرة إلى 74 وجهة عالمية

المصدر: أزاد عيشو – دبي

بلغ إجمالي عدد الوجهات التي يوفر إليها مطار دبي الدولي رحلات منتظمة ومباشرة، 74 مدينة عالمية في قارات العالم الست، وفقاً لبيانات شركات الطيران العاملة في المطار الوطنية منها والأجنبية.

ووصل عدد شركات الطيران التي استأنفت رحلاتها المنتظمة إلى مطار دبي الدولي، 17 شركة وطنية وأجنبية عقب القرارات والتسهيلات الأخيرة التي اتخذتها حكومة دبي، والتي شملت السماح بالسفر ابتداءً من 23 يونيو الماضي، وبدء استقبال السياح اعتباراً من 7 يوليو الجاري، إضافة إلى السماح بعودة المقيمين الذين يحملون إقامات صادرة من دبي.

وتتركز أكثر من 20 وجهة في أوروبا مقابل 14 وجهة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتستحوذ «طيران الإمارات»، و«فلاي دبي» على الجزء الأكبر من الرحلات باعتبارهما يتخذان مطار دبي الدولي مقراً لعملياتهما.

وسيتم إضافة 7 وجهات لـ«طيران الإمارات»، اعتباراً من بداية شهر أغسطس وهي، كلارك (الفلبين) اعتباراً من 1 أغسطس، نيروبي وساو باولو (2 أغسطس)، أوسلو (4 أغسطس)، وبغداد والبصرة (10 أغسطس)، وبوسطن (15 أغسطس)، ما سيوسع شبكتها العالمية إلى 68 وجهة في الشهر المقبل ويوسع خيارات السفر بسهولة وسلامة عبر دبي بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأفريقيا.

فيما أعلنت شركة فلاي دبي عزمها استئناف الرحلات إلى المزيد من الوجهات خلال الفترة المقبلة.

وتشمل قائمة الوجهات كلاً من القاهرة، الإسكندرية، البصرة، السليمانية، أربيل، دار السلام، الخرطوم، أديس أبابا، عمّان، البحرين، بيروت، بغداد، جوبا، تونس، شيكاغو، نيويورك، تورنتو، لوس أنجلوس، واشنطن، كولومبو، باكو، بيشكيك، دوشانبي، دكا، إسلام أباد، كابول، كراتشي، لاهور، ماليّه، بنغالور، دلهي، كوتشي، مومباي، ثيروفانانثابورام.

وتتضمن القائمة أيضاً، أوكلاند، وبريسبين، بيرث، سيدني، أمستردام، أثينا، برشلونة، بروكسل، كوبنهاغن، دبلن، فرانكفورت، جنيف، غلاسكو، لارنكا، لندن، مدريد، مانشستر، ميلانو، ميونيخ، باريس، براغ، روما، فيينا، زيوريخ، بلغراد، بوخارست، كييف، سراييفو، صوفيا، هانوي، هو شي منه، هونج كونج، جاكرتا، كوالالمبور، مانيلا، أوساكا، سيول، سنغافورة، تايبيه، وطوكيو.

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